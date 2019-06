Sport



Pallavolo Garfagnana: Marco Bianchi nuovo direttore sportivo

martedì, 25 giugno 2019, 15:50

Ancora movimenti nella dinamica società sportiva Pallavolo Garfagnana che mette in organigramma il nuovo direttore sportivo.

Si tratta di Marco Bianchi, piemontese di nascita, con una lunga carriera di calciatore corredata con un’esperienza di allenatore nel Tau calcio. Questa nomina è per Bianchi una promozione in quanto ha ricoperto la carica di dirigente in Pallavolo Garfagnana nelle ultime due stagioni con il compito di seguire le squadre giovanili di Under 14. Il consiglio direttivo lo ha scelto per svolgere attività concernenti l'assetto organizzativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti fra società e atlete o tecnici ed in particolare la conduzione di trattative progettuali con altre Società Sportive, secondo le norme dettate dall'ordinamento della federazione italiana pallavolo. Un ulteriore passo avanti della struttura societaria garfagnina per ampliare l’offerta sportiva del volley sul nostro territorio.