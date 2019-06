Partita amichevole benefica per ricordare Giulio Grisanti

Altri articoli in Sport

mercoledì, 5 giugno 2019, 21:42

Nei giorni scorsi avevamo annunciato che, dopo 14 anni (tra giocatore e allenatore), le strade fra Roberto Biagioni e il Molazzana si sono separate. Proprio in questi minuti è arrivata l'ufficialità che il sostituto sarà Daniele Compagnone

mercoledì, 5 giugno 2019, 20:51

Eccellente prestazione di Stefania Giovannetti del Gruppo Marciatori Barga alla "Vivi Sillano", corsa su strada di km. 8 disputatasi domenica 2 giugno, che, con il tempo di minuti 45.06, è salita sul podio piazzandosi al 2° posto di categoria

mercoledì, 5 giugno 2019, 18:07

In una cornice straordinaria di pubblico, si sono contese la vittoria del titolo di campione regionale, la Pallavolo Garfagnana Mix ed il Pantera Lucca Volley, rispettivamente classificate prima e seconda nella reagular-season

mercoledì, 5 giugno 2019, 11:06

La formazione under 15 del Volley Barga batte il Delfino Pescia ed accede alla finale play-off

martedì, 4 giugno 2019, 17:02

Primi movimenti in casa gialloblu: nella giornata odierna la società ha comunicato il conferimento degli incarichi di direttore sportivo della scuola calcio e c.a.s. a Massimiliano Franchi e quello di direttore sportivo per l’intero settore del calcio a 11, dal settore giovanile fino alla prima squadra, a Simone Vanni

martedì, 4 giugno 2019, 16:21

Storico podio per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde, capace di cogliere il terzo posto al campionato italiano Master di corsa su strada andato in scena sabato 1 giugno in quel di Genova. Si arricchisce ulteriormente la bacheca del team biancoverde, superato soltanto dalle quotate Atletica Paratico e Atletica...