Partito il 1° torneo Anspi di calcio a 7 a Castelnuovo: Edoardo Micchi subito protagonista con una tripletta

giovedì, 20 giugno 2019, 17:32

Per la quinta stagione consecutiva in D, quella che dovrebbe essere dell’approdo al “Nuovo Carraia” dei “colchoneros” della Media Valle, i dirigenti del GhiviBorgo hanno deciso di affidare la guida tecnica a Pacifico Fanani, l’artefice dei migliori risultati nella storia del club biancorossi

giovedì, 20 giugno 2019, 11:03

Nuovo allenatore anche per gli Juniores Regionali, in casa Castelnuovo. Sarà Alessio Bechelli a sedersi sulla prestigiosa panchina, in un campionato difficile, che lui conosce molto bene. Si tratta di un ritorno dato che mister Bechelli aveva guidato la stessa squadra pochi anni fa

giovedì, 20 giugno 2019, 09:06

Sabato 15 giugno il Golf Garfagnana ha ospitato per la prima volta una tappa del “Pinocchio sul green”, gara valida per il campionato toscano under 12

giovedì, 20 giugno 2019, 08:42

Oltre all'intensa collaborazione avuta dal comune di Porcari vi è anche quella dei comuni di Bagni di Lucca, Capannori, Fabbriche di Vallico, Fabbriche di Vergemoli, Lucca, Montecarlo, Pescaglia e Villa Basilica

mercoledì, 19 giugno 2019, 18:48

Quando correndo per divertimento, usando testa e cuore, si può arrivare a vincere un titolo italiano Uisp. Ce lo ha dimostrato nell'ultimo week-end la barghigiana Erica Togneri, terza assoluta e prima di categoria F25 nel campionato italiano di corsa in salita da Castiglione a San Pellegrino in Alpe

mercoledì, 19 giugno 2019, 08:44

La gara del settore assoluto uomini se l’è aggiudicata l'atleta locale Niccolò Chiti (Podistica Quarrata) che ha compiuto la distanza in 31'11'', e ha preceduto di 20'' il pratese Giacomo Pizzicori (Atletica Prato), di 30'' Mario Bendoni (Asd Montemurlo M.T.); hanno seguito al quarto posto Alessandro Fiore (Nuova Atletica Lastra)...