Piazzamenti per Luongo e Della Maggiora (Orecchiella) al "Trofeo Sagra del Bombolone"

sabato, 1 giugno 2019, 10:07

Nell'ambito della ''Sagra del Bombolone'' si è svolta a Colonna di Larciano una gara podistica competitiva sulla distanza di km 7 per i competitivi e di km 7 e 3 per i partecipanti alla ludico-motoria. Alla manifestazione, che era organizzata dall''Atletica Collonna asd e dal Circolo Arci di Colonna, denominata ''Trofeo Sagra del Bombolone'' e giunta alla ventinovesima edizione, hanno preso il via circa 250 concorrenti.

La vittoria nella categoria assoluta uomini va a Jury Picchi (Atletica Vinci) in 22'10''. Al secondo posto con un distacco di 20'' si classifica Samuele Oskar Cassi (Atletica Calenzano) e terzo a 25'' Federico Meini (Cral Solway Rosignano), poi con distacchi vari si classificano: Gian Marco Scaldini (Atletica Vinci), Giacomo Bruschi (New Team Marliana), Michael Luongo e Mattia Della Maggiora, entrambi del Gruppo Sportivo Orecchiella Garfagnana, Sandro Lorenzini (Gruppo Podistico Massa e Cozzile), Simone Cimboli (Nuova Atletica Lastra) e Lulzim Softa (Gruppo Sportivo Pieve a Ripoli).

Vittoria per Luca Silvestri (Gruppo Podistico Massa e Cozzile) nella categoria veterani uomini che conclude la gara in 23'40'', seguito da Alberto Sani (Gruppo Sportivo Pieve a Ripoli) e David Bianchini (Atlletica Montecatini).

Nei veterani argento uomini, primo posto per Moreno Aiello (La Galla Pontedera Atletica) in 26'41'', al secondo posto Alberto Tofanelli (Toscana Atletica Empoli) e terzo Nazareno Giorgini (Atletica Vinci).

Nelle donne assolute il primato è andato a Claudia Astrella (Atletica Castello Firenze) in 25'45. Seconda classificata a 26'' Martina Mantelli e terza a 2'01'' Maria Lasi, entrambe della Toscaana Atletica Empoli. Seguono poi nell'ordine Ruby Karina Garcia Pizarro (Montecatini Marathon) e Beatrice Macelloni (Atletica Vinci).

La lucchese Flavia Cristianni (Lucca Marathon) ottiene il primo gradino del podio nella categoria donne veterane in 29'28'', seconda Moira Cerofolini (Montecatini Marathon) e terza Antonella Bigazzi (Atletica I' Giglio Castelfiorentino).

Nelle donne veterane argento si classifica per prima Vanna Vannini (Atletica I' Giglio Castelfiorentino) in 34'08'', al secondo posto Annunziata Izzo (Montecatini Marathon).

Nella classifica per società, il primo posto è andato alla Silvano Fedi Pistoia con 24 iscritti. Seconde a pari merito Polisportiva Casa Culturale Saan Miniato Basso) e Atletica Vinci con 20 iscritti.