River Pieve, doppio colpo: presi Cecchini e Filippi dal Castelnuovo

lunedì, 17 giugno 2019, 08:51

di michele masotti

Il sontuoso mercato del River Pieve, che nei giorni scorsi aveva annunciati gli ingaggi dei versiliesi Benassi e Petracci, si arricchisce di altri due innesti che rappresentano un lusso per la Promozione, categoria nella quale i “millionarios” della Garfagnana faranno il loro debutto. Dal Castelnuovo arrivano Simone Filippi, classe 1992 ed ex capitano dei gialloblù, e Giacomo Cecchini, centrocampista classe 1993 e che vestirà la maglia biancorossa proprio come aveva fatto il fratello maggiore Tommaso. Questi acquisti, perfezionati dal direttore sportivo Antonio Nelli, la dicono sulle ambizioni della formazione allenata da Edoardo Micchi in un torneo che vedrà di nuovo il derby di Pieve Fosciana.

Oltre ai quattro sopracitati innesti, ricordiamo che ad inizio settimana il River aveva ufficializzato i due fuoriquota Rossi, difensore classe 2000 preso dal GhiviBorgo, e Decanini, portiere classe 2001 che nella stagione 2018-2019 aveva difeso i pali della porta del S. Filippo, sia negli Juniores Regionali che in Seconda Categoria. Il mercato in entrata del team del presidente Canozzi non finisce certamente qui. Se gran parte dei protagonisti della storia promozione di pochi mesi fa rimarranno al River, lo stesso non vale per Francesconi (potrebbe ricominciare ad allenare), per il difensore Tolaini (dovrebbe passare al Vagli nda) per il portiere Nicola Papeschi e il prolifico attaccante Davide Di Salvatore. Questi ultimi due hanno deciso, per motivi lavorativi e di studio, di avvicinarsi a Lucca, loro città.