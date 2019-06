Sport



Roberto Biagioni è il nuovo allenatore del Vagli

lunedì, 3 giugno 2019, 08:49

di lorenzo fiori

Dopo 14 anni consecutivi con i colori amaranto del Molazzana, dove ha concluso la carriera da giocatore e iniziato quella di allenatore, Roberto Biagioni ha deciso di "cambiare aria" e di accettare la proposta di una società ambiziosa come il Vagli che è già al lavoro per costruire una rosa di alto livello che sarà tra le migliori del prossimo girone C di seconda categoria. La proposta del Vagli è arrivata dopo la decisione di Biagioni, maturata e comunicata alla società due mesi fa, che ieri ha concluso la sua avventura nel migliore dei modi vincendo la finalissima play-off contro l'Isolotto staccando il definitivo, molto probabilmente, pass che proietta tale squadra garfagnina nella prossima prima categoria.