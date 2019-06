Sport



Stefano Fracassi è il nuovo allenatore del Pieve Fosciana

domenica, 2 giugno 2019, 09:12

di michele masotti

Per raccogliere la pesante eredità lasciata da Francesco Fiori negli ultimi quattro anni, salto in Promozione e la finale play-off disputata due settimane fa per giocarsi l’Eccellenza, il Pieve Fosciana ha deciso di affidarsi ad un allenatore del calibro di Stefano Fracassi, il principale artefice del miracolo Lammari, club guidato per 10 stagioni portato dalla Prima Categoria proprio all’Eccellenza. Vice allenatore di Guido Pagliuca alla Lucchese nella stagione 2013-2014, quella dello storico ritorno in C con il romanzesco match di Correggio, Fracassi ha rappresentato la prima scelta da parte di Roberto Bacci e Arturo Turriani, rispettivamente neo direttore sportivo e direttore generale del sodalizio generale. Nel suo curriculum, oltre all’epopea con le “anatre”, vanta pure la vittoria della Seconda Categoria con l’Aquila S. Anna. Sono bastati pochi incontri tra l’ex mister del Lammari e i dirigenti pievarini, tra i quali anche Ilario Biagioni, per arrivare alla definizione di un accordo.

“Con il ds Bacci e il dg Turriani ho trovato una grande sintonia sin da subito.” – ha dichiarato alla Gazzetta del Serchio Fracassi- “Sono delle persone che fanno calcio nella maniera che più piace a me. Dopo gli indimenticabili anni di Lammari, cercavo nuovi stimoli e nel Pieve Fosciana ho intravisto quella voglia di continuare a far bene, proprio come accaduto sotto la gestione Fiori. Sarà una stagione intrigante, con un sentito derby da affrontare contro il River Pieve ma avremo la fortuna di contare su di un pubblico numeroso e appassionato.”

Stefano Fracassi conosce a menadito il girone A, quello dove sarà inserito il Pieve Fosciana, assieme a River Pieve, Villa Basilica e proprio il Lammari, assieme alle compagini pistoiesi, pratesi e massesi. “Ho avuto la fortuna di allenare per anni in questo raggruppamento, conoscendo le nostre compagini rivali.”- ha proseguito il popolare “nero”- “Ulteriore motivo di stimolo sarà quello di un allenatore lucchese, come me, alla guida di un club garfagnino. Ho avuto modo di vedere diverse partite del Pieve Fosciana edizione 2018-2019 e quindi conosco già i giocatori. Sicuramente lo zoccolo duro resterà, senza stravolgere quei fondamenti, specialmente difensivi, che tanto bene hanno funzionato quest’anno. Il mio obiettivo è quello di aprire un ciclo qui, magari come accaduto a Lammari.”

Definita la guida tecnica, adesso i dirigenti biancorossi insieme a Fracassi saranno chiamati a programmare le riconferme e i nuovi acquisti, specialmente quei classe 2001 che nella prossima stagione saranno fuoriquota.