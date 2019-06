Sport



"Sudatina Montalese", Aresu (Orecchiella) brilla tra le veterane

lunedì, 24 giugno 2019, 16:01

Come ogni anno, organizzata dalle società podistiche Croce d'Oro e Aurora Montale, si è corsa l'edizione 2019 della "Sudatina Montalese" con partenza e arrivo dalla sede della Croce D'Oro di Montale (Pistoia) sulla distanza di km 10 per i competitivi e di km 10 e 3,800 per la gara ludico-motoria.

La categoria assoluta uomini ha visto il successo dell'atleta locale David Fiesoli (Aurora Montale) che ha compiuto la distanza in 36'22'', con un vantaggio di 46'' su Roberto Ria (Alpi Apuane) e di 53'' Jonata Tesi (Atletica Signa); al quarto posto Matteo Giovannelli (Silvano Fedi Pistoia e quinto Michele Giannotti (Orecchiella Garfagnana).

Ancora un atleta locale ha trionfato nella categoria veterani uomini, infatti ad imporsi nel tempo di 38'23'' è stato Massimo Mennini (Aurora Montale); sono seguiti poi, nell'ordine, al secondo posto Alessio Melani (Atletica Prato) e Maurizio Lorenzetti (La Galla Pontedera Atletica).

Il lucchese Mauro Giorgetti (Gruppo Sportivo Camigliano Lucca) si è aggiudicato la categoria veterani argento uomini in 45'02''; secondo posto per Luca Olmi (Silvano Fedi Pistoia) e terzo Nazzareno Giorgini (Atletica Vinci).

Succeso per Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia) nella categoria veterani oro uomini, in 49'15''; al posto d'onore si è classificato il compagno di squadra, Ivaldo Caporali, e terzo Minighetti Walter (individuale).

Nelle donne assolute, la vittoria è andata a Linda Grazzini (Podistica Avis Copit Pistoia) in 42'46'', seguita al secondo posto da Kidest Paoli (Atletica Prato) con un distacco di 2'06''; al terzo posto a 3'11''Andreea Lucaci (Gruppo Sportivo Run...dagi), quarta Francesca Magni (Maiano Fiesole) e quinta Barbara Casaioli (Misericordia Grignano).

Luciana Aresu (Orecchiella Garfagnana) ha ottenuto il primo posto nelle donne veterane correndo i km 10 della gara in 47'30'' e ha preceduto Flavia Cristianini (Lucca Marathon) e Roberta Pieroni (Orecchiella Garfagnana).

Nelle donne veterane argento la lotta per la vittoria è stata ristretta a due sole concorrenti e ad imporsi è stata Carla Bicchi (Rodolfo Boschi Prato) con il posto d'onore per Marzia Ferri (Gruppo Sportivo Run...dagi).

Nella classifica per società si è imposta l'Aurora Montale con 45 iscritti, seguita dalla Podistica Pratese (24) e il Gruppo Sportivo Le Lumacchee Mezzana Prato.