Tris di titoli italiani per il GS Orecchiella Garfagnana

sabato, 22 giugno 2019, 17:22

Un tris di titoli italiani davvero speciale per il GS Orecchiella Garfagnana, conquistati nel fine settimana appena trascorso, nelle specialità Sky Race, Corsa in Montagna e Corsa in salita.

Quando il sentiero e la strada salgono e le pendenze si fanno proibitive, i portacolori del GS Orecchiella Garfagnana diventano protagonisti.

I monti della Carnia sono stati teatro della 12^ edizione dell’International Sky Race Carnia, valevole come prova unica del campionato italiano di Sky Race. Una gara durissima, attraverso i sentieri del Passo di Monte Croce Carnico, a salire in direzione Pal Piccolo e i Laghetti di Timau.

La gara, con una lunghezza di 24.500 metri e con un dislivello positivo di 2004 metri, organizzata dall’US Aldo Moro, assegnava i titoli italiani Assoluti, Under23 e Master, disciplina SKY, per la F.I.Sky. (Federazione Italiana Skyrunning).

Al femminile dominio assoluto dall’atleta azzurra Silvia Rampazzo, che ha anche siglato il nuovo record del percorso. Ottima prova per la giovanissima portacolori del GS Orecchiella Garfagnana Cecilia Basso (classe 1998), anche lei azzurra di Sky Running, che ha chiuso in sesta posizione assoluta e prima della categoria Under 23, andando così alla conquista del titolo tricolore di categoria.

Sempre domenica 16 giugno si sono svolti in Vallesabbia, precisamente a Pompegnino di Vobarno (BS), i Campionati Italiani di corsa in montagna per le categorie master .

Oltre 800 atleti al via provenienti da tutta Italia; non poteva mancare il GS Orecchiella Garfagnana ai nastri di partenza con ben 13 atleti.

Percorso molto impegnativo, con pendenze oltre il 15% in gran parte del tracciato e discese estremamente tecniche.

Per le categorie maschili percorso di 12 km, mentre per le femminili e gli over 60 maschili 9 km.

I migliori sono stati il bergamasco Fabio Ruga (La Recastello Radici Group) imporsi davanti a Davide Danesi (Gp Pellegrinelli) e la camuna Stefania Cotti Cottini (Gp Pellegrinelli), seconda Ana Nanu (Atl. Rimini Nord Santarcangelo) , terza Isabella Morlini (Atl. Reggio).

Eccezionali risultati per il GS Orecchiella Garfagnana: Stefano Politi, un passato ai vertici nazionali e al primo anno con i colori bianco-celesti, con una condotta di gara impeccabile, si laurea Campione Italiano di Corsa in Montagna master categoria SM50; argento tricolore per il grimpeur Marco Guerrucci nella categoria SM40 e per l’intramontabile Giuseppe Monini nella categoria SM80. Tre medaglie di prestigio in un contesto di altissimo livello.

Bene anche gli altri atleti in gara: Giacomo Bugiani 12° nella categoria SM40, Daniele Giusti 11° nella categoria SM50, Marco Gori 22° nella categoria SM40, Michele Giannotti 21° nella categoria SM35, Fabio Malus 27° nella categoria SM40, Luca Gabbanini 25° nella categoria SM50, Marco Giannotti 28° nella categoria SM45, Franco Olivari 6° nella categoria SM65, Gianni Moggia 11° nella categoria SM60. Al Femminile bella prova per Mirta Cappelli, 20^ nella categoria SF50, Risultati che hanno determinato un ottimo quinto posto a squadre nella classifica di società.

Infine nella corsa in salita, bellissimo titolo tricolore nella categoria veterane per Luciana Aresu, anche lei alla prima stagione con il GS Orecchiella Garfagnana, nella impegnativa scalata Castiglione San Pellegrino, valevole come campionato italiano Uisp di corsa in salita. La gara è stata vinta da Massimo Mei (Atletica Castello) al maschile e Manuela Marcolini (ASD Sportinsieme) al femminile. Da segnalare anche gli ottimi risultati dei portacolori del GS Orecchiella Garfagnana: il migliore è stato Denis Colò, con il tempo di 1:08:23 , 14° assoluto, poi Orsi Domenico, secondo della categoria veterani, Toni Jonathan 22° , Micotti Paolo 32°, Luigi Ceccarelli decimo della categoria veterani, Nicola Pennacchi 40° , Gino Franceschini 46°, Dini Andrea 54°, Lenzini Fabrizio 22° veterano, Angeli Luigi 23° veterano, Tolari Roberto 26° veterano, Anotnio Pelligotti 66°.

Al femminile ottima prova anche per Melania Raffaetà, ottava assoluta.