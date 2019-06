Sport



Tutto pronto per la 17^ Scalata all’Alpe di S. Pellegrino

giovedì, 13 giugno 2019, 08:41

di michele masotti

Grande attesa in Garfagnana per la “classica” di corsa in salita Castiglione-S. Pellegrino in Alpe, in programma domenica 16 giugno, appuntamento ormai fisso del podismo toscano. La competizione si snoderà lungo un percorso di 11,8 km su un dislivello di 1100 metri. La gara, organizzata dal GP Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde, è patrocinata dal comune di Castiglione di Garfagnana, dalla regione Toscana e dall’ente Parco Alpi Apuane.

Dalle ore 7,15 sarà previsto il servizio navetta che consentirà agli atleti di raggiungere comodamente la zona della partenza. Il via alle ostilità scoccherà alle 09.30 dall’incantevole piazza del comune garfagnino. La storica corsa, che quest’anno spegne la candelina numero 17, sarà valida come prova unica del campionato nazionale Uisp di corsa in salita; saranno ben 24 le maglie tricolori, suddivise tra le varie categorie, da assegnare. Le premiazioni, invece, si svolgeranno alle 12 in quel di Chiozza alla presenza delle autorità e di quelli sponsor che sostengono questa significativa manifestazione. Come di consueto ai due vincitori andrà il trofeo in ricordo del dottor Gabriello Angelini, ideatore della manifestazione nel 2003. Alla squadra più numerosa verrà consegnato il “Memorial Giuseppe Tagliasacchi”, forte podista scalatore tragicamente scomparso diversi anni fa.