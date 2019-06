Sport



Ufficiale: Alfredo Cardella nuovo allenatore del Castelnuovo

venerdì, 14 giugno 2019, 18:00

di simone pierotti

Alfredo Cardella è il nuovo allenatore del Castelnuovo. Il tecnico originario di Barga ha raggiunto l’accordo con la società garfagnina nelle ultime ore, anche se verrà presentato ufficialmente la prossima settimana, al rientro da una vacanza all’estero. Un nome quotato per la panchina gialloblu, conoscitore della categoria, reduce da un’ottima stagione alla guida del Vorno in Eccellenza e, conoscitore anche dell’ambiente, dato che a Castelnuovo ha allenato la Berretti e fatto il vice a Giancarlo Favarin ai tempi della Serie C. Va così a colmare il vuoto nella casella “allenatore”, lasciato dopo il mancato accordo con mister Contadini.

Di tutto rispetto il curriculum di Cardella: ha allenato il Barga in Promozione, il Coreglia vincendo il campionato di 2° categoria e poi qualificandosi ai play – off in 1° Categoria, poi 3 anni a Castelnuovo alla guida della Berretti, con cui si è aggiudicato il prestigioso Trofeo Maestrelli, svolgendo anche il ruolo di “secondo” al fianco di Favarin in Prima Squadra. Successivamente ci sono state le sei stagioni alla guida della “Folgor Marlia dei miracoli”, con cui ha vinto due campionati (peraltro insieme agli ex Castelnuovo Fabrizio Giovannini, Barsotti, Cavalcante, Martelloni). In seguito, Cardella ha guidato due anni il Vorno, con la vittoria del campionato di Promozione e la brillante salvezza da matricola in Eccellenza.