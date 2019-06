Sport



Un Nardini a festa per il primo trionfo del MGS City. Coppa al Corfino

sabato, 1 giugno 2019, 12:36

di simone pierotti

Il tanto atto finale del campionato U.I.S.P. della Garfagnana è andato in scena allo stadio “Alessio Nardini” di Castelnuovo di Garfagnana, che da anni è teatro di un vero e proprio evento in cui il calcio è solo una parte dello show, che diventa sociale. Tutti gli appassionati del calcio amatoriale e dello sport in generale della Garfagnana non vogliono mancare, mentre interi paesi si muovono al seguito delle loro squadre. Tifo, sfottò, bandiere, fumogeni, spettacoli pirotecnici completano uno spettacolo che non delude mai.

Un Nardini strapieno ha fatto da cornice ai due incontri, quello valido per la Coppa Garfagnana tra Corfino e Cerretoli, e quello per la finalissima tra Mgs City e Casciana Cascianella.

Il primo incontro è stato molto equilibrato e non ha offerto grandi occasioni, facendo presagire ad un epilogo ai calci di rigore. L’equilibrio è stato rotto da una rete, ad una decina di minuti dal termine, di Masotti che ha consegnato la Coppa Garfagnana al Corfino. Delusione per i tanti sportivi di Cerretoli che tenevamo a questo appuntamento.

Grande spettacolo in occasione della finalissima, una inedita sfida tra Casciana Cascianella e Mgs City, comunque andava una vincitrice inedita. Sul piano del punteggio non c’è stato molto da fare per i ragazzi di mister Vinicio Santoni dato che la gara si è indirizzata subito nel migliore dei modi per il team dell’alta Garfagnana grazie ad una splendida punizione di Gianluca Billi. E’ arrivato poi il raddoppio con una veloce azione finalizzata da Sandro Ballerini. Nella ripresa arriva il calcio di rigore di Alessandro Davini che chiude l’incontro. Il rigore realizzato da Niccolò Bertoncini ha il sapore della rete della bandiera, risultato finale 3-1 per il Mgs City.

Al termine delle gare, sono stati consegnati i premi per la stagione, tra cui quello al miglior allenatore, assegnato a Matteo Bechelli per l’eccezionale lavoro svolto con i giovani di nazionalità africana dello United Colours, un progetto di integrazione e sport pienamente riuscito. Premio ai due capocannonieri, Massimiliano Fabbri e Alessandro Davini, che si aggiudica il titolo per il quinto anno consecutivo.