Volley Barga, under 15 in finale play-off

mercoledì, 5 giugno 2019, 11:06

Volley Barga-Delfino Pescia 3-1

(25/21 - 25/22 - 23/25 - 25/16)



Eccoci a raccontarvi la semifinale, che la formazione del Volley Barga ieri sera doveva vincere per approdare alla finale. Incontro secco che non ammette repliche e le ragazze danno subito la sensazione di poter gestire bene la gara, vincono i primi due set ma come al solito nel terzo set c'è il calo e la formazione avversaria ha la meglio riportandosi sul 2 a 1. "Solita" strigliata alla squadra a fine set da parte dei coach, le ragazze reagiscono e ripartono giocando come sanno fare e il punteggio dell'ultimo set è eloquente.



In panchina le coach Nobili e Magistrelli possono essere soddisfatte anche se si è lasciato un set che potrebbe risultare importante per definire il campo gara della finale che si giocherà con la vincente tra Buggiano che si incontreranno lunedi 10 giugno. Ancora pochi giorni e sapremo la data della finale.