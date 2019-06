Sport



Week-end da incorniciare per il Golf Club Garfagnana

giovedì, 20 giugno 2019, 09:06

Sabato 15 giugno il Golf Garfagnana ha ospitato per la prima volta una tappa del “Pinocchio sul green”, gara valida per il campionato toscano under 12.

I 10 ragazzi provenienti da diversi circoli della Toscana hanno affrontato il complicato percorso del Braccicorti con grande entusiasmo. La parte tecnica è stata ben gestita dalla commissione sportiva del Golf Garfagnana: Federico Pieroni e Stefano Dini hanno seguito tutte le fasi della giornata a loro si sono uniti il Maestro Marcello Sancritto come referente del settore giovanile toscano.

Domenica 16 rimarrà nel ricordo di tutti i partecipanti come una giornata lunghissima, calda, ma piena di soddisfazioni a partire dal Trofeo del 25°, a cui hanno partecipato ben 46 giocatori provenienti anche dal Golf Montecatini, dal Golf Club Quarrata, dal Golf Alisei e dal Golf Centanni.

Ottime le prestazioni e ricordiamo che i vincitori parteciperanno alla finale nazionale come previsto dal Circuito Orange Jacket di Cristian Events.

Nella tabella di seguito sono riportati i risultati completi.

Categoria lordo

1° Laldi Massimiliano (Golf Montecatini)

Prima Categoria

1° Dino Dini (Cosmopolitan)

2° Nicola Risaliti (Golf Quarrata)

Seconda categoria netto

1° Denio Salotti

2° Emanuel Valori

Terza Categoria netto

1° Pietro Camici

2° Francesco Adami

Categoria Senior

Antonio Di Benedetto

Categoria Lady

Sofia Greco

Il Circolo ringrazia tutti i protagonisti che hanno contribuito nel sostenere questa meravigliosa giornata : la Lucar nella persona di Riccardo Montigiani, l’I.P.S.E.O.A. di Barga, in particolare il Professor Alessio Pedri e il suo staff formato da Lina Rossi, Elena Malatesta e Samuele Accorsini, che hanno reso gradevolissimo il brindisi del 25°, la Federazione Toscana Golf per il patrocinio e per la presenza del Vice presidente Nicola Risaliti, il Comune di Pieve Fosciana per il patrocinio e per la presenza del sindaco Francesco Angelini e del vice sindaco Luciano Angelini, i consiglieri dei comuni di Bagni di Lucca, Castelnuovo Garfagnana e San Romano in Garfagnana, i fantastici Piero Gaddi e Andrea Tofanelli che hanno dato vita ad un momento veramente di grande livello, i giornalisti tutti che ci stanno supportando nella ricerca di una maggiore visibilità ed infine i soci del Circolo sia lo staff che ha lavorato alla realizzazione di queste due giornate, sia ai soci che in questi anni hanno ottenuto vittorie importanti nelle diverse competizioni.

Girare pagina non è facile, ma il prossimo week end sarà altrettanto interessante, infatti sabato 22 il ritorno della sfida con gli amici del Golf Club Alisei che saranno presenti in buon numero.

Domenica 23 inizia il torneo a coppie che questo anno si disputerà su sei prove, la prima sarà una gara della Cristian Events “La Golden Four”, una 4plm con finale nazionale al Golf Club Argenta di Ferrara.