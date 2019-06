Sport



Week-end faticoso, ma ricco di soddisfazioni per i giocatori del Golf Club Garfagnana

lunedì, 10 giugno 2019, 21:00

Il fine settimana è iniziato sabato 8 giugno con l’intercircolo al Golf Club Monte Cimone, da sempre gemellato con il Garfagnana perché il presidente Franco Passini ha iniziato la sua attività golfistica al Braccicorti. Una quindicina i golfisti del Golf Garfagnana che hanno sfidato gli amici emiliani sul faticosissimo percorso a 9 buche di Sestola che presenta dei dislivelli veramente impegnativi. Va segnalata su tutti la prova di Francesco Adami che stravince la terza categoria netto, Antonio Casaroli si aggiudica la categoria senior, mentre Denio Salotti e Stefano Dini conquistano il terzo posto rispettivamente in terza e prima categoria. Diana Sbrenna ha festeggiato il proprio compleanno vincendo la categoria lady, auguri da tutti gli amici del Circolo.

Domenica 9 una trentina di giocatori hanno preso parte alla quarta gara della Cristian Events, il circuito Black Jacket. Questa competizione prevede per i primi di ogni categoria la finale nazionale al Golf Matilde di Canossa e nel caso di ulteriore vittoria, la Finale Mondiale a Santo Domingo. Va segnalata la prestazione di Pietro Magera che si aggiudica la classifica lordo, la vittoria di Tiziano Pieri in 2 categoria netto e di Lorenzo Consani che ritorna alle gare dopo diversi anni e che si aggiudica la terza categoria.

Questa giornata ha visto la presenza della coppia di neo soci australiani, Wallace Peter Davison e della moglie Houser Deborah. La signora, alla sua prima uscita su questo campo, si è aggiudicata la categoria Lady. A Cristiano Garibaldi va la classifica senior.

Nella tabella di seguito sono riportati i risultati completi.

Categoria lordo

1° Pietro Magera

Seconda categoria netto

1° Tiziano Pieri

2° Antonio Casaroli

Terza Categoria netto

1° Lorenzo Consani

2° Luca Tonini

Categoria Senior

Cristiano Garibaldi

Categoria Lady

Houser Deborah

Ma il Golf Club Garfagnana è in fermento per gli appuntamenti del prossimo week end.

Sabato 15 giugno il Circolo ospiterà per la prima volta una tappa del ”Pinocchio sul Green”, circuito toscano Under 12, che vedrà diversi giovani provenienti dai vari circoli della regione affrontarsi sul percorso del Braccicorti.

Domenica 16 giugno il Golf Club Garfagnana festeggerà i 25 anni di attività, un traguardo importantissimo per un’associazione sportiva dilettantistica e per questo si è pensato di organizzare una giornata di festa.

La parte sportiva vedrà i golfisti, provenienti anche dai circoli limitrofi, in una gara su 18 buche stableford del circuito Orange Jacket.

Nel tardo pomeriggio ci sarà una parte celebrativa per ripercorrere la Storia del Circolo, e dopo il brindisi del 25°, i maestri Piero Gaddi alle tastiere e Andrea Tofanelli daranno vita ad un sottofondo di grande livello che,se il tempo non ci tradirà, verrà ricordato per tanto tempo.

Ancora una volta il Golf Club Garfagnana vuole richiamare l’attenzione e far avvicinare le persone alla propria struttura e a questo sport anche con strumenti diversi, la musica di grande qualità per questa occasione e le eccellenze gastronomiche del territorio con la seconda edizione dello “Slow Food scende in campo” prevista per la fine di luglio.