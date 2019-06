Sport



Wimbledon, Jasmine Paolini fuori al primo turno delle qualificazioni

martedì, 25 giugno 2019, 20:47

di michele masotti

Come accaduto nel 2018, si arresta al debutto nel tabellone cadetto l’avventura di Jasmine Paolini in quel di Wimbledon, terza prova stagionale degli Slam. La tennista di Bagni di Lucca, numero 147 del ranking WTA, si è arresa non senza qualche recriminazione, alla luce dell’andamento del primo set, per 6-7 3-6 alla russa Varvara Flink, sua coetanea che la precede di sette posizioni nelle classifiche mondiali. Sull’erba inglese, la superficie meno prediletta dall’atleta tesserata da quest’anno con il Tc Italia Forte dei Marmi, Jasmine Paolini aveva iniziato con il piede giusto portandosi sul 5-2 nel parziale di apertura.

Il break subito nel nono game e il set point cancellato nel gioco successivo hanno, di fatto, modificato la storia della sfida. Arrivate sul 6-6, Flink ha dominato il tiebreak (7-1 il finale nda) aggiudicandosi il primo set. Turni di servizio che si sono dimostrati non proprio inscalfibili; sono stati ben quattro, infatti, i break operati fino al momentaneo 4-3 in favore della tennista russa. Flink che ha strappato definitivamente la battuta a Jasmine Paolini nell’ottavo game prima di chiudere la sfida sul 6-3. Archiviata senza drammi l’esperienza londinese, la tennista termale potrebbe disputare domenica 30 giugno la finale di ritorno dei play-off per l’approdo in A2 che vedrà contrapposto il Tc Italia Forte dei Marmi allo Junior Tennis Milano. In terra versiliese si ripartirà dal 2-2 maturato nel capoluogo lombardo. Spostando l’attenzione ai prossimi impegni nel circuito internazionale Jasmine Paolini andrà alla ricerca di quei punti utili per migliorare il suo best ranking di numero 130 del mondo. L’atleta classe 1996 dovrebbe tornare in campo nella settimana che si aprirà lunedì 8 luglio per il 100.000 $ ITF, su terra battuta, in Francia a Contrexeville.