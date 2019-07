Sport



14 nuovi acquisti per gli Allievi del Castelnuovo. Saranno allestite due squadre?

martedì, 23 luglio 2019, 15:50

di simone pierotti

Il Castelnuovo si appresta ad affrontare, per il quarto anno consecutivo, il campionato regionale allievi. Dopo la brillante salvezza ottenuta nell’ultima stagione, in casa gialloblu si punta ad (almeno) confermare la categoria con una rosa che presenta tanti volti nuovi. Sono arrivati ben 14 ragazzi nuovi, provenienti dalla Valle del Serchio e dal Valle di Ottavo, ma anche Pontdera e Aquila S.Anna. Per alcuni di loro si tratta di un “ritorno” a Castelnuovo, dopo varie esperienze, con la prospettiva di affrontare un campionato prestigioso come quello regionale che, in tutta la Valle, c’è solo a questa latitudine. Una categoria sulla quale la società di via Puccini, nell’ambito del progetto di potenziamento del settore giovanile sposato, punta molto. Così la rosa di ragazzi 2003/2004 che ha fatto bene la corsa stagione è stata integrata e sarà a disposizione di mister Adamo Fiori.

Molto soddisfatto il d.s. Simone Vanni: “Sono contento della squadra che abbiamo allestito e fiducioso nel suo valore. La squadra è competitiva sia qualitativamente che quantitativamente. Per questo stiamo valutando la prospettiva di allestire una seconda squadra allievi provinciali, seguendo la stesso politica delle ultime due stagioni. Daremo così l’opportunità a tutti i ragazzi di fare esperienza e crescere in entrambe le squadre. Noi lavoriamo in prospettiva juniores, tanti ragazzi hanno già esordito nella categoria maggiore o si sono aggregati alla prima squadra. Non è un caso che ben quattro ragazzi classe 2002 (Farioli, Cavani, Telloli, Morelli) partiranno in preparazione con la squadra di Eccellenza”.