Sport



All'Orecchiella riparte la "Corsa dell'Orso"

giovedì, 25 luglio 2019, 14:52

Domenica 28 luglio si terrà, presso la Riserva Naturale Statale dell'Orecchiella, la 15^ edizione della Corsa dell'Orso, gara podistica non competitiva organizzata dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Orecchiella e con il contributo del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.



La partenza è prevista per le 10, dal Centro Visitatori, e le iscrizioni verranno effettuate fino alle 9. Come sempre, i partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi, quello di 3 chilometri, di 5, e di 10, lungo i quali saranno posizionati alcuni punti di ristoro; all'arrivo è previsto un piccolo buffet. Questo appuntamento, giunto alla sua 15^ edizione, potrà costituire un modo diverso e piacevole per passare una domenica in montagna, a contatto con ambienti naturali di pregio, tutelati dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca e dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.



Informazioni e iscrizioni (consigliate):



Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca

Viale G.Giusti - 55100 Lucca Tel. 0583-619098

E-mail 043594.001@carabinieri.it