Altri tre acquisti per il GhiviBorgo targato Fanani

mercoledì, 3 luglio 2019, 16:59

di michele masotti

Sfumata definitivamente la trattativa, imbastita con l’imprenditore laziale Marco Arturo Romano (in procinto di acquistare la Viterbese nda), che avrebbe dovuto sancire il passaggio del titolo sportivo alla futura Lucchese, è ripresa a ritmi serrati la campagna di rafforzamento del GhivizzanoBorgo. I “colchoneros” della Media Valle hanno ingaggiato altri tre elementi, tutti giovani ma già con diversi anni di esperienza in D, grazie al lavoro del direttore sportivo Luca Pacitto. Si tratta di due difensori e un centrocampista.

Nel reparto arretrato, ormai quasi completo numericamente, giunge dalla Rignanese il terzino destro Leonardo Canali, classe 1999, reduce da due stagioni positive in Eccellenza. Il giocatore fiorentino vanta anche una stagione con la maglia della Sestese. Arriva dai genovesi del Ligorna, invece, Federico Brusacà, possente difensore centrale. Il marcantonio classe 1995, è infatti alto 1,93, ha collezionato 28 presenze e una rete nella passata stagione. Sempre nella quarta serie nazionale Brusacà ha difeso i colori della Lavagnese, altro team ligure, oltre che una fugace apparizione tra le fila della Lucchese nei sei mesi finali della stagione 2016-2017. Piccola curiosità: il difensore scuola Genoa ha militato pure nel campionato australiano con il South West Queensland Thunder Fc.

Il colpo grosso di questo terzetto risponde al nome di Mattia Papi, mezzala che nelle ultime tre stagioni ha indossato la casacca bianconera del Viareggio. Classe 1998, il calciatore massese è dotato di una grande duttilità che gli permette di poter essere impiegato in tutte le zone del centrocampo. Buoni anche i tempi di inserimento senza palla in area avversaria. Adesso l’attenzione del ds Luca Pacitto si focalizzerà alla ricerca di un centravanti.

Continuano ad accasarsi, invece, i componenti del GhiviBorgo versione 2018-2019. Dopo Chianese, Diana, Ortolini e Maccabruni, pure i due attaccanti Diego Frugoli e Matteo Paccagnini hanno trovato una nuova sistemazione. Il classe 1995 lucchese resterà in D ma con la maglia del Seravezza, mentre la prima punta pisana scende in Eccellenza per approdare all’ambizioso Fucecchio.