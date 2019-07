Antonio Landucci si dimette dalla Virtus Camporgiano

Altri articoli in Sport

mercoledì, 3 luglio 2019, 16:59

Sfumata definitivamente la trattativa, imbastita con l’imprenditore laziale Marco Arturo Romano (in procinto di acquistare la Viterbese nda), che avrebbe dovuto sancire il passaggio del titolo sportivo alla futura Lucchese, è ripresa a ritmi serrati la campagna di rafforzamento del GhivizzanoBorgo

mercoledì, 3 luglio 2019, 11:35

Sempre più “bollente” il mercato del Castelnuovo: ufficializzati altri tre “colpi” per una rosa che, a questo punto, sta prendendo la forma definitiva

martedì, 2 luglio 2019, 11:14

La 17esima Scalata Castiglione-San Pellegrino, svoltasi domenica 16 giugno, ha visto partecipare quattro atleti del gruppo Marciatori Barga sul classico percorso di corsa in montagna della lunghezza di km. 11,800

lunedì, 1 luglio 2019, 15:22

E’ ancora lei la regina indiscussa del Paradressage Italiano e Internazionale: nulla hanno potuto fare i cavalieri provenienti dalla Svizzera, la Francia, la Germania, l’Inghilterra, la Russia, e Hong-Kong per superare la bravura e la precisione della nostra atleta barghigiana Sara Morganti

lunedì, 1 luglio 2019, 12:11

Bel fine settimane per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, come sempre protagonista in ogni manifestazione, regionale, nazionale ed estera

sabato, 29 giugno 2019, 18:39

L’intramontabile Jilali Jamali, formidabile portacolori del Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane, arricchisce la sua bacheca con il primo posto nella 26° “Scarpinata Caseranese”