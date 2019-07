Sport



Atletica, podi per Viola Pieroni e Fabio Pierotti

lunedì, 15 luglio 2019, 14:51

Grande fine settimana quello che ha visto impegnati a Montespertoli numerosi atleti della Virtus Lucca: una squadra femminile che ha regalato tante soddisfazioni e una maschile che non si è lasciata scappare numerosi podi.



Per quanto riguarda i 100 m assoluti, tra le donne è Gloria Rontani a primeggiare, imponendosi campionessa Toscana con 11 e 97, competendo contro le compagne di squadra Chiara Lorenzetti e Noemi Manfredi. Tra gli uomini invece Lorenzo Dumini chiude in 11 netti nella finale, classificandosi terzo, mentre non superano la fase di qualificazione Luca Vigorito Alex Vaccaro e Lorenzo Celli. Sempre Luca Vigorito nei 200 m chiude con un buon 24.12. La gara femminile è invece guidata da Giulia Sabò che chiude ottava in 26.78, con Martina Guidotti e Noemi Manfredi a seguire.

Altro importante piazzamento quello di Irene Della Bartola, che nel salto in alto primeggia sulle altre con la misura di 172, vincendo il titolo toscano; assente alla gara la primatista italiana di categoria Idea Pieroni, impegnata a Formia per la preparazione ai Campionati Europei. Lorenzo Carlone, anche gli saltatore in alto, si aggiudica una medaglia d’argento con la misura illustre di 2 metri, aggiudicandosi il pass per i campionati assoluti a Bressanone.

Nel salto in lungo le due sorelle Naldi, Cecilia ed Elisa, si posizionano rispettivamente ottava e nona, con la prima delle due che riesce a strappare un posto in finale, mentre al maschile Fabio Pierotti conquista un terzo posto con 6 metri e 78, escluso dalla finale invece il giovane Martino Giovannetti con 6,01. Nel salto triplo invece, Elisa Fontana manca di poco la finale piazzandosi 11° con 9 metri e 57.

Le lanciatrici Viola Pieroni e Martina della Bartola, rispettivamente nel disco con 33 e 32 e nel martello con 35 e 70 si aggiudicano il terzo posto del podio; sempre la Pieroni nel giavellotto si classifica sesta, per lei prima gara di questa specialità.

Negli 800 metri Clarice Gigli, proveniente come Viola Pieroni dal vivaio sportivo del gruppo marciatori Barga, si impone all’ottavo posto con poco più di due minuti e mezzo, mentre tra gli uomini Giacomo Belluomini e Dario Fazzi (entrambi molto al di sotto delle loro capacità, forse per la pioggia o per la pista scivolosa) si posizionano oltre il ventesimo posto. Nei 5000 metri maschili Fabio Pizzo, classe ‘95, chiude con 19 minuti 02. 76 classificandosi undicesimo. Nella gara dei 400 metri maschili Domenico Gubitosa, classe ’81, si mette alla prova correndo in un minuto e 11 centesimi.

Ottimo coronamento di quelle che la settimana scorsa sono state le competizioni nazionali Master a Campi Bisenzio, con Chiara Cinelli classificatasi addirittura terza nel disco e prima nel giavellotto e Luigi Cosimini secondo nel salto in alto.