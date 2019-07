Sport



"Camminata di Sant’Anna", vince Alice Dolfi (Orecchiella) tra le donne

giovedì, 25 luglio 2019, 15:25

Nei boschi e sentieri della località di Pontepetri si è svolta l’edizione 2019 della "Camminata di Sant’Anna", gara podistica competitiva di 10 km, organizzata dalla Pro Loco di Pontepetri e dalla Silvano Fedi, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di San Marcello Piteglio.

La vittoria assoluta è andata al pistoiese Massimo Mei (Atletica Castello Firenze) che ha concluso la gara col tempo di 48’57’’, seguito a 40’’ da Ibrahima Sidibe (Pieve a Ripoli) e a 1’10 da Stephen Donyina (Aics Accoglienza Solidale Firenze); al quarto posto Alessandro Fiore (Nuova Atletica Lastra) e al quinto Giacomo Bugiani (Silvano Fedi Pistoia).

Nei veterani uomini il primo posto se lo è aggiudicato Giulliano Burchi (Podistica La Stanca Valenzatico) in 40’42; dietro all’atleta quarratino si si sono classificati Claudio Barsotti (Rm Berzantina) e David Bianchini (Atletica Montecatini).

Tripletta per la Silvano Fedi Pistoia nella categoria veterani argento, che ha visto al primo posto Riccardo Spinelli, il quale ha concluso in 45’19, seguito da Roberto Mei e da Luca Olmi. Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia) si è aggiudicato ancora la categoria veterani oro, nel tempo di 48’57; secondo si è classificato Giacomo Bellini (Podistica Quarrata) e terzo il suo compagno di squadra, Ivaldo Caporali.

Nelle donne assolute ha vinto Alice Dolfi (Orecchiella Garfagnana) in 45’46, con un vantaggio di 43’’ su Elisabetta Panerai (Atletica Casalguidi) e di 2’57’’ su Giada Abbatantuono (Silvano Fedi Pistoia); quarto posto per De Rosa Giuliana (Orecchiella Garfagnana) e quinta Jessica Santoni (Podistica Quarrata). La montecatinese Moira Cerofolini (Montecatini Marathon) si è presentata per prima nelle donne veterane dove ha concluso nel tempo di 51’21’’ e ha preceduto la più volte campionessa italiana e mondiale masters Milena Megli (Aics Accoglienza Solidale Firenze); terza Lucia Donati (La Stanca Valenzatico). Annunziata Izzo (Montecatini Marathon) ha ottenuto infine il primo posto nelle donne veterane argento col tempo finale di 1ora00’37’’, con al secondo posto Marta Biagini (Silvano Fedi Pistoia).