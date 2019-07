Sport



Castelnuovo: tutte le novità nell’organico dei tecnici

sabato, 13 luglio 2019, 11:19

di simone pierotti

Completati, salvo ultimi “ritocchi”, gli organici tecnici delle squadre del Castelnuovo. Per quanto riguarda la prima squadra, presentati l’allenatore Alfredo Cardella e il suo vice Enrico Nardini, è stato reso noto due giorni fa lo staff che si occuperà dei portieri. Il nuovo preparatore dei portieri è l’esperto Patrizio Lavorini, una lunga esperienza coi settori giovanili di Folgor Marlia e Luccasette, poi Tau Calcio, e le squadre maggiori di Lammari e Villa Basilica. Sarà coadiuvato da Stefano Bonaccorsi che “appende i guanti al chiodo” per intraprendere la nuova attività. Per lui tanti anni da portiere in varie formazioni della Garfagnana, fino alla notissima formazione amatoriale dei Gatti Randagi, con un titolo di vice campione d’Italia e di miglior portiere delle finali di Lignano Sabbiadoro.

Pietro Tolaini rimane nello staff dei preparatori occupandosi di settore giovanile; gran “colpo” per la scuola calcio gialloblu che conferma il preparatore professionista Davide Quironi, completando uno staff di preparatori portieri di primissimo livello.

La Juniores Regionale sarà allenata da un volto noto, Alessio Bechelli, supportato da Marco Ferrari, talento calcistico cresciuto nella cantera gialloblu.

Volto nuovo alla guida degli Allievi Regionali con l’emergente Adamo Fiori. Conferma sulla panchina dei Giovanissimi 2005 con Francesco Inglese. Ai Giovanissimi B 2006 conferma per la coppia Simone Bandini – Federico Giorgi. Gli Esordienti 2007 saranno allenati da Francesco Fiori e da Michele Nazzicone. Novità per quanto riguarda gli Esordienti B 2008 con Mario Ricciarelli e (un ritorno per lui) Fabiano Bravi. Invariato lo staff dei Pulcini 2009, con Eugenio Piagentini e Marco Papalini. La nuova formazione dei Pulcini 2010 sarà guidata da Flavio Bechelli.