Sport



GhiviBorgo, presentati altri quattro nuovi acquisti: Borgia sarà il nuovo capitano

sabato, 20 luglio 2019, 12:32

di michele masotti

Il terzino Borgia, il regista Aprile, l’attaccante esterno Aldrovandi e il centravanti ex Sinalunghese Lucatti, assente per una visita, sono gli ultimi, in ordine temporale, quattro volti nuovi del GhiviBorgo che inizierà ufficialmente la preparazione lunedì 22 al “Delle Terme” di Bagni di Lucca. Non saranno, però, gli ultimi accorgimenti della rosa: il ds Pacitto, durante la conferenza stampa di presentazione, ha affermato che saranno compiuti almeno altre tre innesti, due dei quali andranno ad infoltire il parco delle quote. Al momento, infatti, la rosa biancorossa è composta da 18 elementi: in ritiro Pacifico Fanani valuterà alcuni calciatori in prova, tra cui l’ex Colligiana Stefan Broccoli.

Matteo Borgia torna a vestire la maglia dei “colchoneros” della Media Valle dopo tre anni, ritrovando Fanani con cui aveva già lavorato nella precedente esperienza e a Castelnuovo. Il classe 1990 sarà il nuovo capitano, ruolo che si appresta a ricoprire per la prima volta in carriera. “Ringrazio la società per avermi concesso i galloni di capitano.” – ha affermato l’ex Seravezza- “Torno in un club dove sono sempre stato bene. Cercherò di essere un punto di riferimento per i miei compagni.” Il playmaker davanti alla difesa arriva dall’Acireale; si tratta di Gabriele Aprile, classe 1995 che vanta una doppia promozione dall’Eccellenza alla C ai tempi dell’Akragas. “Sono dell’idea che questo sia l’ambiente giusto per fare grandi cose. Ho grande curiosità nel cimentarmi in un girone diverso rispetto a quello meridionale.” – è il parere del mediano siciliano.

Sfumata la pista che portava ad un centravanti sudamericano, il ds Luca Pacitto ha puntellato il reparto offensivo con Giacomo Lucatti, 12 gol in D nella passata stagione con la Sinalunghese e il classe 2000 proveniente dalla Massese Nicola Aldrovandi. “Ho scelto questa piazza, che reputo una delle più serie dell’intera quarta serie, per rilanciarmi dopo l’ultima travagliata annata.” Edoardo Nottoli, insieme a Dell’Orfanello, rappresenta l’unico elemento di continuità con la rosa versione 2018-2019. Il fantasista lucchese, prossimo ad iniziare la terza stagione con il Ghivizzano, è apparso determinato e caricato per fare bene, sperando di lasciare da parte quei problemi fisici che ne avevano minato il rendimento nella prima parte dello scorso campionato. “Sento un pizzico di responsabilità perché, essendo uno dei pochi rimasti, potrò fare da tramite tra il gruppo e la società.” – ha dichiarato il classe 1999- “Dovremo essere bravi ad amalgamarci con una certa rapidità per aiutare il lavoro del mister.” In dirittura di arrivo, Pacitto dixit, è pure il classe 2001 ex Viareggio Viti: l’accordo con il Pisa, club che ne detiene il cartellino, sarà ufficializzato ad ore. Il direttore sportivo biancorosso ha rivelato di aspettarsi delle novità sulla composizione del girone. “Secondo le ultime indiscrezioni, le toscane dovrebbero essere divise.” – è il pensiero di Pacitto- “Le formazioni della nostra provincia, con l’incognita Lucchese, e le pisane (Ponsacco e Tuttocuoio) potrebbero essere inserite nel girone con le liguri e le piemontesi. Immagino che sarà un torneo formato da 20 squadre.”

Ipotesi che non spaventa mister Fanani, che da calciatore, ai tempi del grande Castelnuovo, aveva saggiato quei campi. “Sebbene a livello tecnico si prospetta una difficoltà maggiore rispetto al girone tosco-umbro, ritengo che sarà una bella esperienza confrontarsi con i club piemontesi.” – ha rivelato il tecnico garfagnino- “Con l’arrivo di Lucatti il ds Pacitto, alla luce delle nostre possibilità economiche ha costruito un team competitivo. Il nostro obiettivo, lo ripeto, rimane quello della salvezza e di lanciare verso il calcio professionistico il maggior numero di giocatori. La nostra è una rosa interessante ma senza grande esperienza per la D; per questo sarà necessario avere pazienza.”

Stilato il programma delle amichevoli: il 31 luglio test contro il Gavoranno, l’11 agosto match al Ciocco contro i campani del Giuliano (Serie D) e la settimana successiva impegno a Montaperto con la Primavera dell’Empoli. GhiviBorgo che, lo ricordiamo, farà il suo debutto in Coppa Italia domenica 25 agosto.