GhiviBorgo, presentato il nuovo staff tecnico

sabato, 6 luglio 2019, 13:51

di michele masotti

Tempo di annunci al GhivizzanoBorgo che, nella location del “Ristoblanco” di Lucca, ha svelato i componenti dello staff tecnico guidato da Pacifico Fanani, oltre che presentato il nuovo numero uno Emanuele Marino, classe 2000. Walter Maccanti ricoprirà la carica di team manager, Lorenzo Monticelli, proveniente da quattro anni di lavoro nel settore giovanile dell’Empoli, sarà il preparatore atletico mentre Gianluca Billi ricoprirà il ruolo di vice allenatore. Confermato per la terza stagione consecutiva come preparatore dei portieri Paolo Mangiantini.

Alla presenza degli stati generali del club, assente Marco Remaschi, il direttore sportivo Luca Pacitto ha colto l’occasione per trarre un bilancio su questa prima fase del mercato e tracciare l’identikit dei prossimi tre innesti, uno per reparto. Il traguardo prefissato dai “colchoneros” della Media Valle resta quello di conquistare la salvezza e di lanciare nel calcio professionistico, vedi i recenti casi di Ortolini e Ghini, quegli elementi apparentemente sconosciuti al grande pubblico. “Solinas, ex Cagliari, nella scorsa stagione è esploso segnando 25 reti in Eccellenza, Belluomini è stato uno dei 2000’ più interessanti del passato campionato, mentre Marino ho avuto modo di vederlo all’opera nell’ultima Coppa Carnevale in un Salernitana (dove c’era in prestito anche Dell’Orfanello nda)-Spal.” – ha esordito Pacitto- “ La nostra rosa sarà formata da calciatori che hanno voglia di mettersi in mostra e con trascorsi nei professionisti. Sono al lavoro per ingaggiare un altro difensore, un centrocampista classe 1995 che nella passata stagione ha militato in D nel girone I segnando tre gol. Non faccio il suo nome ma vi dico che nel curriculum vanta una promozione tra i professionisti. Per quanto concerne il centravanti, attingerò dal mercato estero: si tratterà di un giocatore con esperienze in Argentina e nella serie A boliviana. Inoltre, sono in dirittura di arrivo un paio di giovani classe 2000 e 2001.”

Al momento sarà il solo Edoardo Nottoli il “superstite” del team versione 2018-2019. “Tanti giocatori sono stati valorizzati, spiccando il volo verso i professionisti.”- ha continuato il ds- “ Penso ad Ortolini che vestirà la maglia del Siena, a Ghini che militerà nell’Arzignano o allo stesso Diana approdato al Prato, grande favorito per il salto in C assieme a Gavorrano, S.Donato Tavarnelle e l’outsider Aglianese. Su Dell’Orfanello ci sono diverse trattative in corso, mentre il classe 1999 Marigliani verrà dato in prestito per permettergli di giocare. Il ritiro partirà il 22 luglio a Bagni di Lucca; abbiamo già fissato alcune amichevoli con Gavorrano (31 luglio) e Pontedera (7 agosto). Ringrazio pubblicamente quei dirigenti come Remaschi, Volpi, Tintori, Scaltritti e Malloggi per il costante impegno e sostegno che ci danno.” Sul fronte stadio, i dirigenti del GhiviBorgo hanno dipinto così la situazione: “Il Nuovo Carraia dovrebbe essere pronto per l’inizio di ottobre, ma sicuramente la tribuna non sarà coperta. Auspichiamo che l’amministrazione comunale di Coreglia possa emettere un bando per la concessione dello stadio: assieme alla Valle del Serchio (società che si dedica esclusivamente al settore giovanile nda) ci presenteremo anche noi. Potrebbe essere una grande fonte di miglioramento per il nostro club.”

Pacifico Fanani è pronto ad intraprendere la sua terza stagione alla guida del GhiviBorgo con tante motivazioni. Rispetto all’ultima stagione in cui ha allenato qui, ci riferiamo alla 2015-2016, non avrà a sua disposizione un team esperto bensì ricco di giovani. Tutto ciò, però, non spaventa il tecnico di Castelnuovo di Garfagnana. “Per me è un progetto stimolante; con una squadra rinnovata e con elementi non tanto conosciuti dal grande pubblico, la mano dell’allenatore e del suo staff dovrà avere un’incidenza ancora maggiore.” – è il pensiero di Fanani- “Sono contento di aver allestito un gruppo di collaboratori all’altezza. In preparazione ci sarà molto da lavorare per amalgamare al più presto una rosa tutta nuova. Che sistema di gioco adotterò? L’idea di base sarebbe un 3-5-2, ma valuterò in base alle risorse tecniche che avrò a disposizione. L’augurio è di ripetere una stagione sulla falsariga di quella conclusa due mesi fa.”

Battute finali per Emanuele Marino, estremo difensore romano che raccoglierà l’eredità di Sottoriva. I due, piccola curiosità, si erano incrociati nel settore giovanile del Latina quando il classe 2000 era negli Allievi mentre l’ex portiere del GhiviBorgo difendeva i pali della Primavera laziale. “Arrivo in una buona piazza, con belle strutture e dove tutti me ne hanno parlato sempre bene.” – ha dichiarato Marino- “A livello personale non sono solito pormi degli obiettivi specifici. Le esperienze con Carpi, Ternana, Latina e Salernitana sono stati utilissime per la crescita, avendo avuto l’opportunità di lavorare con le prime squadre, come in terra umbra dove ero il terzo portiere.”