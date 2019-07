Sport



GhiviBorgo, primi allenamenti agli ordini di Pacifico Fanani

giovedì, 25 luglio 2019, 15:12

di michele masotti

Ha preso il via da tre giorni al “Delle Terme” di Bagni di Lucca, vero e proprio quartier generale dei “colchoneros” della Media Valle, la preparazione del GhivizzanoBorgo del quinto campionato di fila in Serie D della sua storia. I 21 elementi, compresi quelli in prova tra cui spicca l’ex Arsenal e Newcastle Stefan Broccoli, si stanno allenando sotto l’attenta guida di Pacifico Fanani, quanto mai motivato in questi primi passi della sua terza stagione su questa panchina.

Il direttore sportivo Luca Pacitto, ancora attivo sul mercato per completare definitivamente la rosa, davanti alla squadra ha sottolineato come il campionato, la cui partenza è fissata per domenica 1 settembre, rappresenterà un banco di prova per realizzare il progetto sportivo di lanciare interessanti prospetti nel calcio professionistico, come accaduto pochi mesi con i vari Ortolini, Ghini e Sottoriva. Sarà una stagione storica per il GhiviBorgo che, dopo quattro anni di esilio, dovrebbe giocare nel rinnovato “Carraia”.

Positivo il clima che si è instaurato tra allenatore, calciatori, dirigenti e staff tecnico, in piena discontinuità rispetto a quanto accaduto nella seconda parte dell’ultima stagione e che contribuirà a cementificare il gruppo per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Per questo motivo Fanani ha chiesto a tutto il gruppo tanto impegno e sacrificio per affrontare questi carichi di lavoro. L’amministratore Alessandro Remaschi, infine, ha rivolto un appello a tutti gli sportivi della zona per stringersi attorno ad una società che, con grossi sforzi, sta consolidando la propria posizione nel massimo campionato dilettantistico nazionale oltre che, parallelamente, investire nell’attività giovanile attraverso la Valle del Serchio, team nato grazie alla collaborazione con Fornaci e Barga.

Per quanto concerne gli acquisti, è sfumato quello del centrocampista Cosimo Belluomini. Il classe 2000, ex Viareggio, dovrebbe firmare in queste con quel Real Forte Querceta che sarà allenato da Cristian Amoroso, per quattro mesi tecnico del GhiviBorgo nella stagione 2016-2017.

Rosa GhiviBorgo

Portieri:

Emanuele Marino

Simone Codardo

Emanuele Lupi

Difensori:

Brusacà Federico

Matteo Borgia

Benedetti Dario

Subbicini Matteo

Canali Leonardo

Simoni Simone

Dell’Orfanello Ugo

Bini Luca

Centrocampisti:

Aprile Gabriele

Papi Mattia

Fomov Gheorge

Nottoli Edoardo

Viti Luca

Broccoli Stefan

Attaccanti:

Solinas Simone

Lucatti Giacomo

Aldrovandi Nicola

Zadrima Steven