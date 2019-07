Sport



GhiviBorgo scatenato sul mercato: altri tre innesti per Fanani

venerdì, 5 luglio 2019, 18:11

di michele masotti

Non accennano a fermarsi le operazioni in entrata del GhivizzanoBorgo in vista della quinta stagione consecutiva in Serie D del club biancorosso. Il direttore sportivo Luca Pacitto, assieme a Marracci, ha perfezionato tre nuovi acquisti che lavoreranno con Pacifico Fanani sin dal primo giorno di preparazione. I neo “colchoneros” della Media Valle rispondono ai nomi di Cosimo Belluomini, Emanuele Marino e Simone Solinas.

Il primo è un centrocampista classe 2000 che nella scorsa stagione è stato uno dei pochi a salvarsi nel naufragio verso l’Eccellenza del Viareggio 2014. Belluomini, 26 presenze e un gol con le zebre, sarà un fuoriquota prezioso per la causa biancorossa. In questa sua nuova avventura ritrova l’ex viareggino Mattia Papi. Sarà Emanuele Marino, altro classe 2000, a raccogliere la pesante eredità lasciata tra i pali da Sottoriva, uno dei migliori portieri di tutta la D. Alto 1.85, l’estremo difensore romano arriva dalla Primavera della Salernitana e vanta dei trascorsi nelle giovanili di Carpi, Ternana e Latina. Per lui si tratterà della prima esperienza nel calcio dei grandi.

Il terzo e ultimo acquisto riguarda il reparto avanzato, completamente privo degli interpreti che hanno difeso i colori biancorossi nella stagione 2018-2019. Il diretto sportivo Pacitto ha scommesso sulla punta sarda Simone Solinas, cresciuto nel vivaio del Cagliari con cui ha debuttato nella Serie A versione 2013-2014. Il classe 1996, nativo di Sassari, è tornato alla ribalta grazie ai 17 centri messi a segno con i modenesi del Castelvetro nell’Eccellenza emiliana. Annata che ha avuto il gusto del riscatto per Solinas dopo diverse esperienze tutt’altro che esaltanti in D con le maglie di Triestina, Torres e Derthona.