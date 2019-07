Sport



Gp Apuane, Cavallini e Gianni protagonisti a Massa

lunedì, 8 luglio 2019, 09:07

Fine settimana ricco di eventi ai quali al GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde è stato pronto a essere assoluto protagonista. Due eventi di campionato, dove hanno brillato gli atleti del presidente Graziano Poli: a Massa, al “Trofeo Lago del Sole”, valido per il Campionato Regionale di corsa su strada CSI, acuto di Andrea Cavallini che ha vinto il titolo di campione regionale e conquistato la seconda posizione assoluta della gara, ottima prestazione anche per Roberto Gianni, campione regionale per la propria categoria e buone prestazioni anche per Marco Rossi (14 assoluto e argento di categoria), Luciano Bianchi (56 assoluto e bronzo di categoria) e Maurizio Folegnani (92 assoluto); a Campi Bisenzio, ai Campionati Italiani su pista individuali master FIDAL, buone prestazioni per Giampaolo Filauro sui 5000 metri M50 e per Dario Anaclerio sui 1500 metri M35; Venerdì 5 Luglio, a Pisa, alla “Staffetta dell’amicizia”, ottimo bronzo assoluto per Matteo Coturri; a Montelupo, alla corsa locale, ottimo argento di categoria per Luca Lombardi; a Vecchiano, al “Summer Night dei Monti Vecchianesi”, ottimo argento assoluto per Mimmo Marino e ottima prova per Marco Lombardi (40 assoluto); a Catania, al “Trofeo Sant’Antonio Abate”, ottimo argento assoluto per Alessio Terrasi, alla seconda gara dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo per tutto il finale della stagione invernale e la prima fase dei campionati di società; Domenica 7 Luglio, a Riparbella, alla “Corri nel giardino Scorna Becchi”, ottimo argento di categoria per Nicola Matteucci e buone prove per Alberto Cappello (25 assoluto) e Leonardo Pierotti (59 assoluto); a Lucciano, alla corsa locale, vittoria assoluta per Jilali Jamali e ottima prova per Marco Lombardi; a Sesto Fiorentino, al “Trofeo Sarzolo”, buon decimo posto assoluto per Riccardo Durano; ad Ancona, alla “Sei ore de Conti”, ottimo quinto posto assoluto per lo specialista Mirco Toma; a Pievepelago, alla “Corri a Pievepelago”, bel settimo posto assoluto per Enrico Manfredini.