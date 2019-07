Sport



Gp Apuane: Jamali, Matteucci e Simi primi a Cutigliano

lunedì, 15 luglio 2019, 10:09

Fine settimana passato agli archivi e ottime prestazioni per i ragazzi del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Sabato 13 Luglio, a Castiglione dei Pepoli, alla “Notturna della Portaccia”, buona prova per Riccardo Durano; Domenica 14 luglio, a Cutigliano, alla “Corsa dei Capitani”, vittoria assoluta per Jilali Jamali, ori di categoria per Nicola Matteucci e Claudio Simi e buona prova per Giovanni Bergamini; a Firenze, alla “Reggello – Vallombrosa”, ottime prove per Juri Mazzei (6 assoluto) e Alice Parducci (5 assoluta); a Forlì, al “Trail di Campigna”, ottimo argento di categoria per Alberto Cappello; a Comano, al “Trofeo San Giorgio”, buone prove per Mirco Toma (21 assoluto) e Alessandro Marlia (24 assoluto); a Bormio, alla “Re Stelvio Mapei”, buone prestazioni per Domenica Demartis e Roberto Formai. Appuntamento adesso per Sabato 20 luglio sull’altopiano delle Pizzorne per il “Circuito del Cavaliere”, corsa classica organizzata dal campionissimo di corsa in montagna e Cavalierie della Repubblica italiana Claudio Simi.