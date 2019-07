Sport



Gp Apuane, Jamali vince sulle Pizzorne

lunedì, 22 luglio 2019, 09:36

Fine settimana ricco di appuntamenti e di ottime prove per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Sabato 20 luglio, sull’Altopiano delle Pizzorne, al “Circuito del Cavaliere”, vittoria assoluta per Jilali Jamali, ottimo argento assoluto per Marco Mazzei (vincitore in volata su Federico Matteoni del GS Orecchiella Garfagnana), podio di categoria Seniores completamente biancoverde con rispettivamente Mimmo Marino, Lorenzo Checcacci e Francois Lo Re, argento di categoria per Erica Togneri, bronzo di categoria per Leonardo Pierotti e buone prestazioni per Andrea Cavallini (5 assoluto), Marco Bonacchi (6 assoluto), Moussa Kone (9 assoluto), Igor Marracci (11 assoluto), Yamego Abdou Rahmane (13 assoluto), Rossano Fanani (21 assoluto), Marco Mattei (24 assoluto), Michelangelo Fanani (32 assoluto), Andrea Pardini (38 assoluto), Adriano Mattei (44 assoluto), Simone Carlini (49 assoluto), Fabio Belletti (82 assoluto), Emilio Canini (88 assoluto), Paola Lazzini (104 assoluto), Arturo Sargenti (107 assoluto), Moreno Benassi (122 assoluto), Roberto Formai (127 assoluto), Claudio Landucci (136 assoluto) e Domenica Demartis; a Peccioli, alla “Corsa dei Giganti”, ottimo oro di categoria per Luca Lombardi (4 assoluto); ad Asolo, all’“Ultramaratona Asolo 100 km”, ottimo nono posto assoluto per Mirco Toma; Domenica 21 Luglio, a Marcoiano, al “Trofeo Acqua Minerale”, ottimo sesto posto assoluto per Riccardo Durano; a Carrara, alla “Corsa del Marmo”, buona prestazione per Marco Lombardi (20 assoluto); a Matera, alla “Skyrace del Matese”, ottimo quarto posto assoluto per Diego Strina; a Modena, a “La Cotta Frassinoro”, buona prestazione per Riccardo Picchi; a Vagli, alla “Vagli – Campocatino”, argento di categoria per Erica Togneri e buone prove per Adriano Mattei (12 assoluto), Franco Cusinato (28 assoluto), Michelangelo Fanani (37 assoluto), Aldo Leonardi (46 assoluto), Riccardo Cheli (47 assoluto) e Giovanni Bergamini (52 assoluto); a Livigno, alla “Scarpa Stralivigno 2019”, vittoria assoluta nella gara a staffetta per Giorgio Scialabba - Rocco Pezzuto e ottima prova nella staffetta mista per Alessandro Marlia – Francesca Tesconi.