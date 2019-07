Sport



Gp Apuane, ritorno da campione per Scialabba

lunedì, 1 luglio 2019, 12:11

Bel fine settimane per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, come sempre protagonista in ogni manifestazione, regionale, nazionale ed estera. Partendo da Giovedì 27 giugno, a Castelfranco, alla “Staffetta del Miglio Castelfranchese”, ottime prove per le staffette composte da Luca Lombardi – Michelangelo Fanani – Roberto Cardosi (oro di categoria), Roberto Ria – Juri Mazzei – Andrea Cavallini (4 assoluti) e Andrea Acconci – Adriano Mattei – Daniele Sandroni (9 assoluti) e ottimo argento assoluto nella staffetta femminile con Alice Parducci; Sabato 29 Giugno, a Retignano, al “Trofeo San Pietro”, oro di categoria per Michelangelo Fanani e Giovanni Bergamini, bronzo assoluto per Mimmo Marino, e ottime prove per Adriano Mattei (4 assoluto), Fiorella Costa (5 assoluta) e la rientrante Paola Lazzini (6 assoluta); a Fibbiana, al “Trofeo Cena dei Ciucchi”, ottimo bronzo di categoria per Alberto Cappello; a Ferrara, alla “10 miglia Città di Ferrara”, splendida vittoria di Giorgio Scialabba e argento assoluto per Rocco Pezzuto; Domenica 30 giugno, a Pistoia, alla “Pistoia – San Marcello”, ottima vittoria assoluta di Jilali Jamali e buona prova per Riccardo Durano (19 assoluto); sempre a Pistoia, alla “Pistoia -Abetone”, buona prova per Francesco Ciardetti (87 assoluto); ad Aulla, alla “Ciamptada Aullese”, ottimo argento assoluto per Roberto Ria, bronzo di categoria per Alberto Cappello e buone prove per Mirco Toma (28 assoluto), Marco De Nevi (29 assoluto), Alessandro Marlia (32 assoluto), Simone Carlini (34 assoluto), Luciano Bianchi (47 assoluto), Maurizio Folegnani (70 assoluto) e Francesca Tesconi (10 assoluta); a Montecreto, alla “Montecreto Corre”, ottimo quinto posto assoluto per Enrico Manfredini; a Canto, alla “Canto Ultratrail”, Luca Linari ha concluso la fatica in 15h 53’, terminando i 67 km con 3200 metri di dislivello; a Ronco Scrivia, alla “Scalata alla Tana dell’orso”, Vincenzo Scuro ha dominato la gara conquistando l’oro assoluto e ottimo argento di categoria per Franco Cusinato; a Madrid, nella gara di chiusura stagionale in terra spagnola, ottimo sesto posto assoluto per Simone Ferrali.