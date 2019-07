Sport



GP Parco Alpi Apuane, ennesimo trionfo di Jilali Jamali

giovedì, 4 luglio 2019, 08:40

di michele masotti

Le gare sul suolo pistoiese si confermano come uno dei terreni di caccia preferiti da Jilali Jamali, portacolori, ormai da anni, del Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane Team-Ecoverde. Dopo il successo maturato a Caserana, l’atleta marocchino ha concesso il bis vincendo a Santonuovo la competizione su strada “Vagando per il Montalbano”. Sul percorso di 8,5 km, dislocatosi sulle colline di Quarrata, gli alfieri del sodalizio del presidente Graziano Poli hanno rischiato di colorare interamente di biancoverde podio piazzando, comunque, tre pedine tra i primi della classifica finale.

Alle spalle dello scatenato Jamali ha terminato la propria fatica il compagno di squadra Marco Bonacchi. Medaglia di bronzo che è andata al collo di Marco Parigi (Gs Il Fiorino), seguito da Luca Giannoni (Atletica Vinci) e poco dietro da un altro tesserato Parco Alpi Apuane, ossia Roberto Gianni. C’è stata grande bagarre per il titolo riservato alla categoria “Over 50”; alla fine ad esultare è stato David Pellegrinotti (Le Lumache Mezzana) che ha superato allo sprint Sandro Giorgetti (Atletica Castello). Il podio di questa serie è stato completato dal bravo Marco Osimanti (Asd Lucca Marathon). Buona prova per l’apuano Marco Gabrielli tra gli “Argento” dove ha dominato Roberto Casagni (Asd Montemurlo). In campo femminile primo posto ad appannaggio di Ambra Pucci (Nuova Atletica Lastra) davanti a Claudia Astrella (Atletica Castello) e Barbara Dore (GS Lammari) per un podio di altissimo livello. Tra le Veterane vittoria di Flavia Cristianini (ASD Lucca Marathon) che ha preceduto Luciana Aresu (GS Orecchiella) e Patrizia Franchi (CAI Pistoia).