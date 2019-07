Sport



GP Parco Alpi Apuane non conosce soste: Bonacchi si impone a Barile

venerdì, 12 luglio 2019, 17:11

di michele masotti

Passano le stagioni ma non si placa la fame di successi degli atleti tesserati con il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli. In un periodo denso di gare serali estive, i biancoverdi stanno rispondendo presente nei vari appuntamenti disseminati lungo tutto il territorio toscano. A turno i vari portacolori apuani danno sfoggio delle loro qualità, dimostrando la profondità di podisti competitivi sui quali può fare affidamento.

La durissima “Tra l’Ombrone, il Vinicio e la Stella”, che prevedeva un percorso di 9 km sulle colline pistoiese, ha visto trionfare Marco Bonacchi. L’atleta biancoverde è salito sul gradino più alto del podio davanti ai due tesserati con l’Asc Silvano Fedi, Abdellatif Takatart e Ascanio Andreotti. Quarto posto per Giacomo Bugiani (Gs Orecchiella), seguito da Mattia Treve (Le Panche Castelquarto) e dall’onnipresente apuano Roberto Gianni, che si è difeso egregiamente sebbene fosse alla quinta gara in dieci giorni. Tra i “Veterani” netto successo di Andrea Marsili (Asd Lucca Marathon); medaglia d’argento che finisce sul collo di David Bianchini (Atletica Montecatini). Nella categoria riservata agli “Argento” è arrivata un’altra affermazione made in GP Parco Alpi Apuane grazie all’esperto alfiere biancoverde Claudio Simi, davvero a suo agio su questo percorso ricco di salite. In campo femminile, invece, ci ha pensato Linda Grazzini (Avis Copit Pistoia) a sbaragliare la concorrenza. A fare compagnia sul podio all’atleta locale troviamo, in rigoroso ordine di posizione, Romina Sedoni (Gs Lammari) e Elisabetta Panerai (Atletica Casalguidi).