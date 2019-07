Sport



Gragnana-Varliano valida anche per il campionato europeo

mercoledì, 31 luglio 2019, 11:32

Si scaldano i motori per la terza edizione della Gragnana-Varliano, la gara motociclistica di velocità in salita che quest'anno sarà valida oltreché per il campionato italiano (Civs), anche per quello europeo (Hill Climb European Championship). L'appuntamento, che anche stavolta richiamerà sul territorio tantissimi piloti e appassionati, sarà per il weekend del 3 e 4 agosto: una data storica che ha contraddistinto la Sillano-Ospedaletto, terminata nel 2014 dopo 42 edizioni.



Sarà ancora una volta un weekend di motori e road race condito dall'ospitalità garfagnina, pronta ad accogliere piloti e pubblico e fare conoscere loro i luoghi e i sapori del territorio. La manifestazione, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Moto Club Ducale, SH Group, Comune e Pro Loco di Piazza al Serchio. La tappa garfagnina come detto sarà valida anche per il campionato europeo. L'altra unica competizione italiana ad avere quest'anno la doppia valenza è la storica Poggio-Valfredda ad Isola Liri, in provincia di Frosinone.



L'organizzazione sta lavorando a pieno ritmo sulla preparazione del percorso e su tutti gli aspetti necessari a offrire il miglior servizio a piloti e pubblico. Diverse le aree dove gli appassionati potranno vedere la gara e campeggiare per tutto il weekend. "Abbiamo messo appunto ogni aspetto – afferma Luca Cardosi, vicesindaco e presidente della Pro Loco di Piazza al Serchio – e siamo pronti per questo grande appuntamento. Quest'anno ad impreziosire l'evento anche il fatto che la gara sarà valida per l'Europeo. Sarà un modo per promuovere Piazza al Serchio oltre i confini nazionali".



"Saranno circa 150 – spiega invece Filippo Delmonte di SH Group e Motoclub – i piloti in gara, per uno spettacolo che si preannuncia avvincente. Alcuni di questi provengono da varie Nazioni europee come Francia, Austria, Germania, Belgio e Svizzera".



GARA E FESTA. La Gragnana-Varliano si svolgerà su un percorso di 2.190 chilometri all'interno del comune di Piazza al Serchio. L'appuntamento prenderà il via sabato pomeriggio (3 agosto) alle 14 con le prove, mentre nella mattinata di sabato verranno espletate le verifiche sportive e tecniche. Domenica 4 agosto il via è previsto per le 9 con le prove libere, a seguire la sessione di qualifica. Nel pomeriggio, dalle 14 lo start della prima manche e alle 16 il via della seconda gara. Un programma intenso per un weekend da non perdere. Ci sarà anche la Crono Climber, che con la formula basata sulla regolarità è l'ideale per avvicinarsi alle gare su strada. La corsa sarà come sempre preceduta, sabato 4 agosto, da una giornata di festa, con tanta musica, cibo e divertimento che andrà avanti fino a notte inoltrata accompagnati dal dj set di Massive Rock Scaltromix.



TRAFFICO. La Sr 445 sarà chiusa per un tratto di poco di 3 chilometri dalle 13 alle 18 di sabato 4 agosto e dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 18 di domenica 5 agosto. Disagi limitati per residenti e automobilisti che possono contare comunque su una viabilità alternativa (attraverso la sp 51 di Minucciano) per altro non interessata, durante i fine settimana, dal transito dei mezzi pesanti. Il percorso sarà inoltre presidiato massicciamente dai mezzi di soccorso sanitario e dei vigili del fuoco che, per emergenze, potranno comunque transitare previa interruzione della corsa.



BENEFICENZA. L'intero ricavato della vendita delle magliette celebrative della gara verrà donato in beneficenza a Ridolina, l'associazione senza scopo di lucro che da circa 20 anni, grazie all'esperienza dei clown-dottori, è specializzata nella terapia del sorriso con l'obiettivo di rendere il più sostenibile possibile la degenza ospedaliera dei malati, in particolare di quelli più piccoli. In quest'ottica si svolgerà un'iniziativa anche a Lucca: l'appuntamento è per giovedì 1° agosto all'Antico Caffè delle Mura, dalle 17 alle 19. Qui sarà presente uno stand per la vendita di gadget e magliette, ma anche alcuni dei piloti in gara con le loro moto.