Idea Pieroni agli europei: "Mi sento in forma, fiera di rappresentare il mio paese"

mercoledì, 17 luglio 2019, 14:20

Molta l’eccitazione per la saltatrice in alto azzurrina Idea Pieroni, proveniente dal vivaio sportivo del Gruppo Marciatori Barga, in vista dei campionati europei under 20 di Borås, che si terranno tra domani (giovedì 18) e domenica 21 luglio: la giovane campionessa, categoria under 18, è riuscita con la misura di un metro e 85 a conquistarsi un posto tra le migliori juniores d'Europa. Domani alle 17:08 gareggerà nella pedana di qualificazione B, auspicando di rientrare tra le prime 12 atlete che, superata la misura di 1.83, si aggiudicheranno la finale di sabato.

Grande attenzione all’evento sarà riservata da Eurosport che quotidianamente trasmetterà gran parte delle gare sul canale 2 e da Raisport che trasmetterà sui canali web e con alcuni collegamenti le gare del giorno.

Idea, al telefono, racconta in esclusiva alla Gazzetta, dopo la settimana al centro sportivo Olimpico di preparazione a Formia, la partenza di ieri per la Svezia, e il suo primo impatto all'arrivo: temperature simili a quelle italiane, attorno ai 25 gradi centigradi, fa buio alle 23 ed il cibo non ha nulla a che fare con quello di casa.



“Ieri sera - dichiara - ci hanno accompagnati al nostro ostello, a meno di mezz’ora di distanza dal campo dove si svolgeranno le gare: la mia brandina era piuttosto dura, quindi ho preferito dormire per terra. Stamattina siamo andati al campo per provare rincorse e pedana, ero contenta di come mi muovevo, mi sento in forma. Dopo ci hanno lasciati andare a comprare qualcosa da mangiare al supermercato: purtroppo l’idea di cibo qua è molto diversa. Cercavamo frutta, verdura e magari qualcosa di integrale, ma qua avevano solo reparti di cibo preconfezionato o in scatola. In camera sono con Rebecca Pavan (l'altra azzurrina promessa del salto in alto, classe 2001) che domani gareggerà con me. Alle 17 ci sarà la cerimonia di inaugurazione, nella piazza principale di Borås, purtroppo coloro che gareggeranno domani non potranno parteciparvi, onde evitare di stancarsi troppo durante la manifestazione: da una parte mi dispiace, dall'altra so che è meglio così. Voglio fare un saluto enorme a tutti coloro che mi seguiranno, ai miei parenti e ai miei amici, ma soprattutto a coloro che si sentono di tifare per me pure non conoscendomi. Sono fiera di rappresentare non solo l'Italia in questa competizione, ma anche i luoghi da dove vengo e soprattutto il gruppo con cui mi alleno, Virtus CR Lucca e GMB.”