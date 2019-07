Idea Pieroni tra le 12 migliori d'Europa

Altri articoli in Sport

giovedì, 18 luglio 2019, 13:04

Continua imperterrito il calciomercato estivo del Vagli, militante in seconda categoria, che dopo aver acquistato giocatori di grande spessore come Diego Brugiati, Alessio Malatesta, Thomas Franchi, Stefano Pioli, Simone Tolaini e Stefano Angelini, in queste ore ha ufficializzato l'acquisto in prestito dal Ghiviborgo del promettente centrocampista, classe 1999, Paolo Marigliani

giovedì, 18 luglio 2019, 08:58

Grande partecipazione di marciatori alla festa del podismo con la doppia premiazione dei podisti che hanno partecipato alle marce valide per i calendari del: “Trofeo Podistico Lucchese 2018” e “Il Sabato … si Vince 2018”

giovedì, 18 luglio 2019, 08:50

Dopo un lungo periodo di sosta, si torna a fare sul serio. Stefano Martinelli si appresta a riprendere il volante in mano per affrontare la sesta edizione del Rally di Roma Capitale tra mille insidie, non tutte causate dal percorso

mercoledì, 17 luglio 2019, 14:20

Molta l’eccitazione per la saltatrice in alto azzurrina Idea Pieroni, proveniente dal vivaio sportivo del Gruppo Marciatori Barga, in vista dei campionati europei under 20 di Borås, che si terranno tra domani (giovedì 18) e domenica 21 luglio. L'atleta racconta in esclusiva alla Gazzetta la partenza di ieri per la Svezia e il...

mercoledì, 17 luglio 2019, 13:38

Continua senza interruzioni l’attività agonistica della Pugilistica Lucchese anche in questo mese di luglio notoriamente dedicato al riposo in tutte le discipline. La Pugilistica Lucchese ha impegni e richieste dei suoi pugili da ogni parte d’Italia e quindi la palestra di viale Cavour, così come la succursale di Borgo a Mozzano,...

martedì, 16 luglio 2019, 13:04

Sabato 13 e domenica 14 luglio si è svolta la settima prova del campionato sociale, il Trofeo Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. Questa gara fa parte del “Trofeo D’Estate 2019” (sponsorizzato anche questo da BVLG) che prevede una classifica stilata su una base di 6 gare in calendario nei mesi...