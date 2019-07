Sport



Il Castelnuovo cala il poker: arrivano Reda, Lionetti, Lavorini e Ricci

mercoledì, 3 luglio 2019, 11:35

di simone pierotti

Sempre più “bollente” il mercato del Castelnuovo: ufficializzati altri tre “colpi” per una rosa che, a questo punto, sta prendendo la forma definitiva. Dal Barga arriva il promettente attaccante Ghafouri Reda, classe 1996, esploso letteralmente nelle ultime due stagioni in cui ha segnato 15 e 26 reti, aggiudicandosi il titolo di capocannoniere. Un giocatore su cui il d.s. Vanni scommette fermamente.

Dal Lammari arrivano tre giocatori: Francesco Lionetti, centrocampista classe 1998, Stefano Lavorini, difensore classe 1996, e Michael Ricci, esterno classe 1997. Lionetti è un giocatore duttile che si muove dietro le punte e vanta una stagione negli Juniores Nazionali con il Ghiviborgo prima di approdare al Lammari dove ha disputato 3 stagioni. Ricci gioca da esterno, sia difensivo che offensivo ed è cresciuto nel settore giovanile della Lucchese, approdando fino alla Berretti. C’è stato poi l’esordio in Eccellenza nel Lammari e quindi una stagione in Serie D nelle fila del Montecatini. Poi due campionati nel Lammari in Promozione. Lavorini è un centrale difensivo dotato di buona posizione e tempismo, con trascorsi nell’Unione Pontigiana e nel Lammari. I neo gialloblu sono entusiasti della nuova avventura e non vedono l’ora di cominciare.