Sport



Il Castiglione costruisce una corazzata. Davini: "Ci vogliamo riprendere ciò che c'è sfuggito nella passata stagione"

domenica, 28 luglio 2019, 17:31

di lorenzo fiori

Un vero e proprio calciomercato da big per l'Atletico Castiglione che si appresta ad iniziare il terzo campionato consecutivo in terza categoria. Nella passata stagione, dopo una cavalcata incredibile, la promozione in seconda categoria è sfuggita solo negli ultimi minuti in finale play-off contro il Gallicano.

L'obbiettivo di quest'estate era sicuramente quello di rinforzare la squadra: infatti, alla corte del confermatissimo mister Luca Davini, sono arrivati Luca Fontana, Alessandro Canelli, Niky Malatesta, Gianlorenzo Mori e Simone Lazzurri. Lasciano il gruppo, invece, Lorenzo Lupetti e Diego Friz.

Di seguito riportiamo le parole di mister Davini (nella foto):

"Sono molto contento degli acquisti, sia per il livello tecnico che per il bagaglio di esperienza che integreranno nel gruppo.

Voglio che i ragazzi si divertano sempre ma seriamente. Parlando di obbiettivo reale credo che sarà di certo quello di riprenderci ciò che ci è scappato nella passata stagione. Riguardo alle avversarie tutte si sono rinforzate. Dal Coreglia, passando per New Team e Fornaci e finendo per la mina vagante Filicaia... e poi ci sono le lucchesi che sono sempre una sorpresa. Sicuramente il livello del campionato sarà alto e veramente tosto."