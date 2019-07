Sport



Il Gp Parco Alpi Apuane brilla anche nelle staffette estive

venerdì, 5 luglio 2019, 16:45

di michele masotti

Cambiano i format delle varie competizioni podistiche ma il Gruppo Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde continua ad essere tra i principali protagonisti. Nell’edizione numero otto della “Staffetta Altopascese”, infatti, molti atleti tesserati con il sodalizio del presidente Graziano Poli si sono messi in evidenza. Gara che prevedeva un percorso di tre km per altrettanti frazionisti. Ottima prestazione nella staffetta assoluta per il terzetto formato da Mimmo Marino (8’59’’), Marco Mazzei (8’59’’) e Daniele Rubino (9’10’’) che ha centrato il primo posto nella graduatoria riservata alle staffette composte da podisti della medesima società. Risultato che è valso al trio biancoverde pure la seconda piazza assoluta.

Si fermano ai piedi del podio gli ottimi Andrea Marsili (9’08’’), Paolo Marra (9’44’’) e Nicola Ciardelli (9’00’’). Ottavo posto per un’altra staffetta targata GP Parco Alpi Apuane e formata da Massimo Igliori (9’07’’), Riccardo Durano (10’21’’) e Adriano Mattei (10'03’’). Scorrendo la classifica, troviamo all’undicesimo posto il trio, sempre in salsa biancoverde, MircoToma (9’19’’)-Marco De Nevi (9’43’’)- Marco Mattei (10’35’’). Per la squadra di Graziano Poli buone notizie sono giunte dalla categoria “Veterani” con il successo della forte staffetta composta da Michelangelo Fanani (9’58’’), Francesco Frediani (10’16’’) e Alessio Lachi (9’22’’). Lusinghiero secondo posto, invece, negli “Argento” per il trio formato da Roberto Mei (10’55’’), Claudio Simi (10’56’’) e Luciano Bianchi (11’10’’). Settima piazza tra i “Veterani” per Leonardo Pierotti (11’12’’), Emilio Canini (11’37’’) e Claudio Landucci (12’30’’). Infine bella prestazione, nel contesto della staffetta mista, per l’atleta biancoverde Paola Lazzini, al rientro dopo uno stop dovuto a problemi fisici.