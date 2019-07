Sport



Il maltempo "disturba" il week-end del Golf Club Garfagnana

mercoledì, 31 luglio 2019, 14:35

L’ottava gara del campionato sociale (gara sponsorizzata dal noto brand Acqua Dell’Elba) è stata interrotta sabato pomeriggio per il violento e prolungato temporale che si è abbattuto sul campo del Golf Club Garfagnana. Pertanto i diversi giocatori presenti hanno completato la gara il giorno successivo.

I partecipanti si sono sfidati con il coltello tra i denti per ben figurare in questa competizione ritenuta da tutti molto importante visto che il prestigioso Brand sponsorizzava per la prima volta una gara del Golf Garfagnana. Nonostante il maltempo ci sono stati ottimi risultati: su tutti vanno segnalati Federico Pieroni che vince la classifica lordo, buona la prova di Stefano Dini che si aggiudica la prima categoria netto, Cristiano Garibaldi è primo in seconda categoria e Luca Farinelli trionfa in terza categoria. Gino Battaglini vince la categoria senior.

Categoria lordo

1° Federico Pieroni

Prima categoria netto

1° Stefano Dini

2° Sandro Pieroni

Seconda categoria netto

1° Cristiano Garibaldi

2° Denio Salotti

Terza Categoria netto

1° Luca Farinelli

2° Alberto Morganti

Categoria Senior

Gino Battaglini

Il maltempo ha causato anche l’annullamento dell’evento tanto atteso dal circolo: la seconda edizione dello “Slow Food scende in campo”. Comunque la degustazione dei prodotti tipici è solo rimandata a domenica 4 agosto, per questo il Consiglio del Golf Garfagnana ringrazia tutti i membri della condotta Garfagnana e Media Valle del Serchio che si sono resi disponibili per riproporre l’evento.

L’organizzazione del Golf Garfagnana ribadisce che domenica 4 agosto dalle 17 alle 19 sarà possibile provare il gioco del golf in maniera informale e gratuita; verso le 18, al termine della gara di seguito citata, si procederà alla premiazione di quella della scorsa settimana. Dalle 19 alle 21 i professionisti della locale condotta di Slow Food, con Giordano Andreucci in cabina di regia, ci delizieranno con i prodotti tipici selezionati per l’occasione.

Ma non dobbiamo dimenticare, appunto l’aspetto sportivo: sabato 3 e domenica 4 si disputerà la terza prova del campionato di doppio, la gara è il Trofeo Comune di Pieve Fosciana, sponsorizzato dalla cantina Bravi Stefano di Camporgiano e prevede 18 buche con la formula 4plm. In pratica la coppia di golfisti giocano la buca e viene considerato il risultato migliore ottenuto.

La gara, come si diceva, fa parte del campionato di doppio (che si svolge su sei prove). Sia gara che campionato sono patrocinati dal Comune di Pieve Fosciana.

Il Presidente e tutto il consiglio del Golf Club Garfagnana sperano che la prossima domenica il tempo sia favorevole si aspettano una buona partecipazione di persone, con l’obiettivo di far apprezzare e/o conoscere la struttura del Golf Garfagnana che in questa stagione ha cambiato abito e poter avvicinare e far provare questo sport senza remore.