Sport



Jasmine Paolini fuori a Palermo, ma fa tremare Kiki Bertens

sabato, 27 luglio 2019, 11:32

di simone pierotti

Termina la splendida cavalcata di Jasmine Paolini al torneo Wta di Palermo ma la tennista di Bagni di Lucca regala e si regala una nuova grande prestazione, addirittura contro la n°5 del ranking mondiale Kiki Bertens. Un’altra “notte magica” che scalda il pubblico siciliano ma non eravamo ad Italia ’90 ma sui campi in terra battuta de “La Favorita” dove la 23enne lucchese sfidava la pluricampionessa olandese. In altre occasioni (ricordate il primo turno agli Internazionali di Roma contro la Henin) Jasmine si era sciolta ma le recenti prestazioni ci stanno regalando una giocatrice in costante crescita, ben conscia delle proprie potenzialità. Evidentemente il lavoro che sta svolgendo con Matteo Marrai e Renzo Furlan, uno dei migliori tennisti italiani degli ultimi 30 anni, danno i loro frutti. Risultato finale in favore della Bertens 6-4/1-6/6-1. Quel secondo set sbattuto in faccia alla quotata olandese con 5 games di fila fa impressione ma va sottolineato che il punteggio della prima frazione è stato in parte bugiardo, con molte occasioni non sfruttate anche nei giochi persi.

La partenza lascia presagire al match a cui avremmo assistito: primo game infinito, Paolini non sfrutta 3 punti per aggiudicarsi il punto, ma risponde con il contro break immediato e il successivo 2-1. La partita è equilibrata e la tennista termale tiene alla grande lo scambio da fondo campo, incollando la Bertens oltre la linea. Occasioni perse per allungare sul 3-1, con la Bertens che non si lascia pregare e allunga fino al 5-3, punteggio troppo severo. La Paolini tiene ancora il servizio, ieri sera arma davvero insidiosa e annulla 2 set point sul 4-5. Un altro game combattuto ma la Bertens, in qualche modo, riesce a portare a casa il primo set. L’esultanza della campionessa olandese la dice lunga sulla tensione del match. “Non ho niente da suggerirti, continua così” è il commento di coach Marrai durante una pausa di “coaching”.

In effetti Jasmine Paolini sa bene cosa fare, non molla un centimetro, mentre la Bertens è fallosa e regala alcuni “gratuiti”, con la percentuale di prime sempre bassa (alla fine sarà del 55%, ma soltanto grazie all’ultimo set). Paolini allunga e travolge la sua avversaria con 5 games consecutivi aggiudicandosi il 2° set 6-1. Personalmente non ricordo una tennista azzurra, al di là delle “top” Pennetta, Schiavone, Errani, Vinci e Giorgi, mettere alle corde in questa maniera una top five. La Bertens è in difficoltà e deve dare fondo alla propria classe e alla propria esperienza per rientrare nel match. Qualche piccola sbavatura della Paolini, l’olandese non sbaglia più e riesce ad allungare sul 3-0. Punteggio pesante dal punto di vista pratico ma soprattutto mentale, anche perché il livello della Bertens è salito. Tentativo di rientrare in gioco da parte di Jasmine ma ormai l’inerzia del match è tutta per la sua avversaria che chiude 6-1.