Jasmine Paolini infiamma la notte di Palermo: battuta la Begu, adesso la Bertens

venerdì, 26 luglio 2019, 16:55

di simone pierotti

La notte della “Favorita” di Palermo si esalta per le prestazioni di Jasmine Paolini che, al termine di una partita esaltante ed emozionante fino all’ultimo punto, supera la tennista rumena Irina Begu, n°100 Wta, ed approda ai quarti di finale del torneo di Palermo. Una battaglia lunga quasi tre ore, iniziata oltre le 10 della sera ma che ha tenuti incollati gli spettatori siciliani e quanti hanno avuto la fortuna di assistere al match sulle frequenze di Super Tennis 64. Dopo aver eliminato la quotata Siegemund, sesta testa di serie del seeding, un’altra vittima importante per la tennista di Bagni di Lucca, con il punteggio di 6-4/5-7/7-6 (4). Adesso la Paolini è attesa dal confronto, ai limiti del proibitivo, contro l’olandese Kiki Bertens, n° 5 del mondo, logica favorita del torneo palermitano.

Come detto, emozioni a non finire ieri sera per la Paolini che si è aggiudicata meritamente il primo set con il punteggio di 6-4. La Begu, finora abbastanza passiva, ha approfittato di un calo di tensione dell’azzurra ed ha allungato in apertura di secondo set, andando avanti 4-1. Dopo l’intervento di “coaching” del suo allenatore Matteo Marrai, la Paolini ha ripreso fiducia e profondità nei colpi ed ha recuperato lo svantaggio, alzando notevolmente il livello del proprio tennis. 4-4, poi 5-5 e servizio: 40-0, ma le viene negato il punto sulla prima per un’errata chiamata “out”. La Paolini si scompone mentalmente, la Begu sfrutta il momento (e la buona sorte, sotto forma di una “riga”) e mette a segno una serie vincente di punti. Il secondo set si chiude 7-5 per la rumena che parte bene anche nel terzo: 2-0. Jasmine sembra alle corde ma la sua grinta non finisce mai: recupera il break di svantaggio e, con le unghie e i denti, riesce a tenere sempre il proprio servizio. La Begu fa altrettanto, la logica conclusione è il tie – break. La rumena, in virtù della maggiore esperienza internazionale, sembra favorita e vola via sul 4-1, con due mini – break di vantaggio. La Paolini, ormai alle corde, non molla e tira fuori l’orgoglio rimontando e centrando 6 punti consecutivi, fino al 7-4 finale che le vale l’accesso ai quarti di finale.

Con questo successo Jasmine Paolini risale ulteriormente la classifica Wta: comunque andrà il match di questa sera, sicuro il 130° posto, eguagliando il proprio best ranking, ma possibile anche il 129° posto. Un bel risultato dopo che, solo pochi mesi fa, Jasmine era scivolata fino al 215° posto: poi le vittorie nei tornei ITF di Coritiba e Brescia, la qualificazione al main draw del Roland Garros, gli ottavi a Losanna, i quarti a Praga ed oggi i quarti a Palermo.