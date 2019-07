Sport



La Gran Louisiana Cristian Events esalta l’agonismo al Golf Garfagnana

martedì, 23 luglio 2019, 14:56

Sabato 20 e domenica 21 si è disputata l’ultima gara del circuito Cristian Events la Gran Louisiana.

Le due giornate hanno visto ben 18 coppie di giocatori sfidarsi con un grande agonismo, complice sicuramente la formula di gioco, si è percepito un clima veramente di sana competizione e partecipazione come non si era mai respirato in questa stagione.

La coppia Federico Pieroni e Daniele Lenzi si aggiudicano la classifica lordo, mentre Luca Farinelli e Blue Angiolini la classifica netto, Diana Sbrenna e Rodolfo Lombardi la coppia mista, Gino Battaglini e Alessandro Berti la classifica Senior.

Nella tabella di seguito sono riportati i risultati delle diverse categorie.

Categoria lordo

1° Federico Pieroni-Daniele Lenzi

Categoria netto

1° Coppia netto Luca Farinelli e Blue Angiolini

2° Coppia netto Pietro Magera e Thomas Kupfer

Categoria mista

1° Diana Sbrenna- Rodolfo Lombardi

Categoria senior

Alessandro Berti- Gino Battaglini

Domenica pomeriggio si è svolta la premiazione in una bella cornice di pubblico. Marco Melli (responsabile di Cristian Events) ha elogiato le condizioni ottimali del campo e il bel clima che si respira all’interno del Golf Club Garfagnana. Sempre il Melli insieme al presidente Barsanti, hanno consegnato i voucher alle coppie Senior e netto che il prossimo autunno disputeranno la finale nazionale al Golf Resort Riviera di RN, mentre le coppie mista e lordo disputeranno la finale al Golf Club Le Fonti di Castel San Pietro Terme di Bo.

Possiamo definire lo scorso un week end positivo, ma le buone notizie erano arrivate già venerdì 19 con la vittoria di Michael Salotti nella categoria oro del campionato regionale Under 12 che si è svolto a Livorno. Il Golf Garfagnana sottolinea inoltre che Michael è in testa al campionato con 60 punti di vantaggio sul secondo.

A questo punto i riflettori sono puntati sul prossimo week end per due validi motivi: il primo perché l’ottava gara del campionato sociale vedrà la sponsorizzazione del famoso brand Acqua dell’Elba, il secondo motivo perché domenica 28 dopo la premiazione dalle 19 prenderà il via la seconda edizione di “Slow Food scende in campo” una degustazione dei prodotti tipici che offre questo meraviglioso territorio.

Lo staff del Golf Club Garfagnana sta collaborando con gli amici di Slow Food Garfagnana e Media Valle del Serchio, per rendere piacevole anche questa edizione che a differenza della precedente prevede la possibilità agli interessati di provare il gioco del Golf in maniera informale e gratuita dalle 17 alle 19.