Sport



Libertas Ponte a Moriano, un successo il campus a Gramolazzo

martedì, 23 luglio 2019, 10:38

Tanto volley, animazione, passeggiate e “gavettoni": questi gli ingredienti che hanno caratterizzato il “Campus 2019” che la ASD Centro Sportivo Libertas Ponte a Moriano, grazie all’impegno ed alla tenacia di Chiara Palagi e Valentina Pieri, rispettivamente dirigente ed allenatore, ha organizzato in quest’ultimo week-end per le ragazze e ragazzi pronti ad affrontare i prossimi tornei/campionati under 12- 14. Cornice dell’evento Gramolazzo ed il suo splendido paesaggio.



Tre giorni ricchi di impegni sportivi con sedute di allenamento al mattino ed al pomeriggio affrontate con professionalità ed impegno da tutti i ragazzi e le ragazze coinvolte in questa che per molti è stata la prima avventura da soli senza i genitori.



"Mi è doveroso a conclusione dell’evento - dichiara il presidente Giuseppe Palagi - ringraziare coloro che a vario titolo hanno contribuito all’ottima riuscita della stesso ad iniziare da Chiara, Valentina e Rachele, atleta dell’u.18 unitasi alle prime alla viglia della partenza per Gramolazzo, l’amico Renzo Marcinò, il sindaco del comune di Minucciano Nicola Poli e il consigliere Francesco Pierotti, unitamente ai genitori tutti che ci hanno onorato con la loro numerosa presenza nella giornata conclusiva, ma soprattutto perché se abbiamo trovato ragazzi e ragazze seri e responsabili nello stare insieme che ci ha reso facile svolgere le attività quotidiane. Questo lo si deve solo a loro".