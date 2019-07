Sport



Luca Panzani da top five a Lucca

lunedì, 29 luglio 2019, 16:48

Era pronto alla sfida della "sua" gara, Luca Panzani, ed una volta accarezzata la bandiera a scacchi firmando la quinta posizione assoluta, primo tra le due ruote motrici e primo anche nel Trofeo Renault Clio di zona, ha avuto la conferma di avere intorno a sé tutti i presupposti per puntare ad un finale di stagione altisonante.

Con la Clio R3C di Pavel Group Luca Panzani, insieme a Federico Grilli, è stato tra gli attori da prima scena della 54^ Coppa Città di Lucca. Davanti al pubblico amico, per il portacolori di Jolly Racing Team è stata davvero l'apoteosi, suggellata poi dall'averla affrontata in condizioni atmosferiche spasso proibitive, che hanno comunque esaltato le doti di guida, di tattica e di capacità dell'intero equipaggio e della squadra.

La vettura era stata finita di allestire alla vigilia della gara secondo le indicazioni date da Panzani ed anzi, l'intera settimana precedente l'impegno lui stesso ha lavorato insieme ai meccanici per predisporla secondo le esigenze richieste per affrontare una gara molto tecnica come quella di Lucca. Un impegno forte, anche carico di passione che ha permesso di centrare il secondo successo nel monomarca francese dopo l'esordio vincente al Rally Abeti lo scorso giugno, un nuovo ed importante tassello del puzzle che lo dovrà portare alla finale della Coppa Italia a Como, puntando alla vittoria nel trofeo Renault.

Nella classifica provvisoria del monomarca francese, dopo questa seconda gara di Lucca, Panzani e Grilli sono al secondo posto con 67,3 punti, dodici in meno del leader Fanucchi, che ha all'attivo una gara in più, quella del Ciocco a marzo scorso.

"Una gara bellissima - interviene Luca Panzani -, le condizioni meteo hanno fatto di tutto per darci contro, ma abbiamo saputo lottare sino all'ultimo con calma, con tranquillità, senza cercare sfide inutili e pericoloso, guardando esclusivamente al monomarca Renault, dove non mancano di certo gli avversari, assecondati da una vettura perfetta.

Ringrazio Pavel Group, i fratelli lenzi, tutti i meccanici della squadra per avermi dato in mano una Clio perfetta, per tutta la settimana prima della gara l'abbiamo allestita senza lasciare nulla al caso, devo dire che sono davvero soddisfatto di quello che in sole due gare si è creato non solo come risultati ma anche come rapporti umani, che credo sia la cosa più importante. Ringrazio anche la Jolly Racing Team, per aver creduto in questo programma sportivo, che spero possa dare anche a loro soddisfazione. Adesso non dormiamo certo sugli allori, pensiamo già al prossimo impegno di Pistoia, che deve essere la rampa di lancio per accedere alla finale di Como".