Sport



Luglio impegnativo per la Pugilistica Lucchese

mercoledì, 17 luglio 2019, 13:38

Continua senza interruzioni l’attività agonistica della Pugilistica Lucchese anche in questo mese di luglio notoriamente dedicato al riposo in tutte le discipline. La Pugilistica Lucchese ha impegni e richieste dei suoi pugili da ogni parte d’Italia e quindi la palestra di viale Cavour, così come la succursale di Borgo a Mozzano, sono in piena attività.



E' rientrata alla base anche Miria Rossetti Busa la schoolgirl (categoria 44 kg) che nei giorni 9 e 10 luglio ha esordito in maglia “azzurra” impegnata nel dual match Irlanda/Italia presso Boxing Club St Brigid’s nella città di Edenderry, la sera del 9 la Rossetti ha affrontato Esther Lame ragazzina pari età ma che vanta una grande esperienza a livello internazionale: partita contratta e rigida la Rossetti ha subito nella 1° ripresa la maggiore esperienza della Lame a cui è stato assegnato anche un conteggio inesistente su una scivolata della Rossetti, la seconda è stata più equilibrata anche se leggermente a vantaggio dell’irlandese mentre nella terza Rossetti ha dato del filo da torcere alla Lame finendo in crescendo .Nel secondo match il giudizio la vista di nuovo sconfitta: “un paio di verdetti mi hanno lasciato l’amaro in bocca “queste le parole del coach azzurro Valeria Calabrese, Marra e “Rossetti“ ad esempio avrebbero meritato di vincere. Monselesan il maestro della Rossetti in questa settimana cercherà di lavorare molto sull’approccio mentale prima di salire sul ring perché le due sconfitte non sono frutto di una brutta prestazione, dal 20 di luglio è prevista la partenza per la Russia della Rossetti con la squadra azzurra schoolgirl femminile che poi dal 2 di agosto parteciperà ai Campionati Europei in programma in Georgia nella capitale Tiblisi.

Duro fine settimana anche per i pugili lucchesi che venerdi 19 saliranno sul ring a Livorno e sabato 20 affronteranno la trasferta in terra veneta a Piove di Sacco (Padova): a Livorno presso i Bagni Lido salirà sul ring Lorenzo Garofano (junior 60 kg) che affronterà di nuovo Tiziano Bernardeschi (Pug. Mazzinghi Pontedera) con cui ha pareggiato il 28 giugno sempre a Livorno e sarà di scena anche Alessandro Gatti (youth 60 kg) contro un avversario di Pavia.

Sabato 20 trasferta a Piove di Sacco (Padova) con protagonisti Matteo Mencaroni schoolboy 40 kg opposto a Tristan Vivian (Boxe Piovese), Samuele Giuliano contro Agnoletto Maicol con il pugile lucchese che sale di categoria (Junior + 80) , Daniele Vatteroni (Pug. Carrarese) contro Simone Agro’ (Boxe Piovese) junior 52 kg, Buhs Chinedu (elite 2 di 81 kg) rimasto fermo per infortunio fino ad ora opposto al talento Malaj Meridion (Boxe Piovese), Maurizio Orsi (elite 69 kg) contro Boscolo “ Cucco “Luca (Boxe Piovese) e Lorenzo Garibaldi (elite 69 kg) contro Matteo Balestro (Boxe Piovese) per quella che è una sfida Toscana contro Veneto indubbiamente tosta.