Marciatori Barga, bene a Sassi e Vagli

Altri articoli in Sport

mercoledì, 24 luglio 2019, 12:31

Dopo una vigilia difficile, movimentata e dominata dai problemi di assemblaggio della Suzuki Swift 1.6 che hanno portato, inevitabilmente, alla scelta di correre il Rally Roma Capitale al volante della più piccola Suzuki Swift 1.0 RS, Stefano Martinelli è riuscito comunque a ritagliarsi un ruolo da protagonista

mercoledì, 24 luglio 2019, 08:41

Grande soddisfazione da parte dell'organizzazione, che ha visto premiati i propri sforzi con una adesione che segna il record stagionale per le gare della Coppa di Zona, potendo contare solamente sulle vetture "moderne"

martedì, 23 luglio 2019, 16:39

Pieno successo per la 12^ edizione della Lago – Campocatino, gara di corsa in montagna Fidal che si è svolta domenica 21 luglio nello splendido scenario naturale del comune di Vagli Sotto

martedì, 23 luglio 2019, 15:50

Il Castelnuovo si appresta ad affrontare, per il quarto anno consecutivo, il campionato regionale allievi. Dopo la brillante salvezza ottenuta nell’ultima stagione, in casa gialloblu si punta ad (almeno) confermare la categoria con una rosa che presenta tanti volti nuovi

martedì, 23 luglio 2019, 14:56

Sabato 20 e domenica 21 si è disputata l’ultima gara del circuito Cristian Events la Gran Louisiana

martedì, 23 luglio 2019, 10:38

Tanto volley, animazione, passeggiate e “gavettoni": questi gli ingredienti che hanno caratterizzato il “Campus 2019” che la ASD Centro Sportivo Libertas Ponte a Moriano ha organizzato in quest’ultimo week-end per le ragazze e ragazzi pronti ad affrontare i prossimi tornei/campionati under 12- 14.