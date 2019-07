Sport



Marco Guerrucci domina la Lago-Campocatino

martedì, 23 luglio 2019, 16:39

Pieno successo per la 12^ edizione della Lago – Campocatino, gara di corsa in montagna Fidal che si è svolta domenica 21 luglio nello splendido scenario naturale del comune di Vagli Sotto. Un percorso duro e impegnativo ma con la fatica dei valorosi atleti ripagata dalle bellezze naturali, dal lago di Vagli Sotto con il suo bio – parco e il ponte sospeso, fino all’oasi naturale di Campocatino.

La vittoria è andata al grande favorito, lo specialista della montagna Marco Guerrucci del G.S. Orecchiella, con il tempo di 47:16, davanti ad Alessandro Donati dell’Atletica Panaria Group. Terzo posto per Saverio Crocetti della Pro Avis Castelnuovo Magra. In campo femminile vittoria per Ilaria Bianchi (La Galla Pontedera), davanti alla borghigiana Erica Togneri (G.P. Alpi Apuane) e Meri Mucci (G.S. Orecchiella).

Nella categoria Veterani dominio per Andrea Marsili di Lucca Marathon. Ottimi piazzamenti per Michael Luongo (8°), Marco Gori (11°), Mattia Della Maggiora (13°), Michele Giannotti (16°), Paolo Micotti (20°), Andrea Santucci (21°), Luca Gabbanini (23°), Nicola Pennacchi (26°), Giovanni Ferrari (32°), Ivano Rugani (33°), Luigi Ceccarelli (35°), Gianni Moggia (38°), Silvio Toni (43°), Fabrizio Lenzini (49°), Domenico Orsi (54°), Giuseppe Monini (61° e 2° Oro), Luigi Angeli (62°), Antonio Pelligotti (70°), Enrico Borlin (73°). In campo femminile buoni piazzamenti per Carla Neri (4° di categoria) e Silvia Stringari (3° di categoria).