Martinelli sugli scudi a Roma con una vettura RS

mercoledì, 24 luglio 2019, 12:31

Dopo una vigilia difficile, movimentata e dominata dai problemi di assemblaggio della Suzuki Swift 1.6 che hanno portato, inevitabilmente, alla scelta di correre il Rally Roma Capitale al volante della più piccola Suzuki Swift 1.0 RS, di fatto una vettura stradale con tutte le limitazioni tecniche del caso, Stefano Martinelli è riuscito comunque a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella kermesse capitolina.

Settimo posto assoluto nell’agguerrita sfida della classe R1 e sesto nel trofeo Suzuki Rally Cup per il pilota di Barga, navigato per l’occasione da Giancarla Guzzi:

“Se devo tracciare un bilancio, questo è sicuramente positivo. Sapevamo dall’inizio che avevamo un gap evidente per via dell’utilizzo di una vettura RS, rispetto ai nostri avversari della categoria R1, tuttavia per noi era importante tornare a mettere kilometri sulle gomme e raccogliere buone sensazioni dopo un periodo difficile. E così è stato”.

Un inizio di rally complicato, nella prima giornata, per Martinelli e Guzzi, causa le strade sporche, le tante ripartenze che penalizzavano i rapporti lunghi e la scarsa aderenza della vettura per via dell’assenza dell’autobloccante.

Poi, il secondo giorno, un cambio radicale: prove speciali più veloci e macchina nettamente più a suo agio. Un mix che ha permesso a Martinelli di ottenere risultati a dir poco sorprendenti:

“Il sabato abbiamo sofferto, è evidente anche nei tempi che abbiamo ottenuto. Le caratteristiche del tracciato e il fatto di dovermi ri-abituare al volante di una vettura RS si sono dimostrati elementi decisivi. La domenica,invece, abbiamo fatto davvero delle cose incredibili, vincendo tre prove speciali della categoria R1 ed ottenendo in altre due il secondo posto nel trofeo Suzuki. Abbiamo vinto entrambi i passaggi sulla Ostia Super Stage, una delle prove spettacolo più belle del Campionato Italiano a mio avviso, siamo sempre stati con i migliori dimostrando grande affidabilità e che il passo gara è sempre, malgrado la vettura, di ottimo livello”.

Problemi, per l’appunto, tecnici e non solo quelli che hanno caratterizzato le ultime settimane ma che il pilota toscano e il suo entourage sono riusciti, insieme, a fronteggiare sull’asfalto laziale:

“Come in ogni gara, anche e soprattutto in questa credo che siano doverosi dei ringraziamenti. Parto da Giancarla Guzzi, navigatrice fondamentale nella gestione del rally e in tutte le sue difficoltà, poi naturalmente il team Gliese per la solita assistenza e ultima, ma non meno importante, la mia manager e compagna Valentina che come al solito è stata preziosa per ogni minimo dettaglio. Un grazie speciale lo rivolgo anche ai tifosi, tanta gente assiepata ai lati delle strade e che hanno fatto sentire tutto il loro supporto. Una cornice davvero stupenda!”.

Archiviato il Rally di Roma è tempo di rifiatare e godersi qualche settimana di riposo, prima di tuffarsi nel prossimo appuntamento previsto per il Rally del Friuli Venezia Giulia (30 e 31 agosto). L’imperativo sarà quello di ultimare la messa a punto della Suzuki Swift 1.6 per tornare, ancor di più, grande protagonista.