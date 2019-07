Sport



Matteo Ciampi si aggiudica il torneo di Terza Categoria F.I.T.

giovedì, 4 luglio 2019, 18:34

Pienamente riuscito il torneo di Terza Categoria F.I.T. maschile organizzato dal Tennis Club Garfagnana. Matteo Ciampi si è aggiudicato per l’ennesima volta il trofeo battendo, dopo una finale combattuta, Giuseppe Tognini con il punteggio di 7-5 6-4.



"Complimenti a Matteo e un ringraziamento a tutti i giocatori che hanno preso parte a questa competizione - dichiara il presidente Moreno Guidi che commenta l’esito dell’atteso torneo - Sono felice della buona riuscita di questo torneo e faccio i complimenti in primis ai due contendenti della finale, Matteo Ciampi, vincitore di una bella partita contro un ottimo avversario, Giuseppe Tognini. Ringrazio tutti i partecipanti che hanno dato vita a 10 giorni di un buon tennis. Dato che per il nostro circolo era al primo torneo FIT, essendo nato soltanto sei mesi fa, ringrazio l'organizzazione che a mio parere è stata impeccabile per un torneo ben riuscito. Ora vi aspettiamo ad agosto per il torneo FIT di 4° categoria”.